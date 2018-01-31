Pediatras pedem que Facebook encerre aplicativo para crianças

O Messenger Kids foca no público de crianças e pré-adolescentes com menos de 13 anos, idade mínima recomendada para o uso do Facebook e suas ferramentas. Crédito: Pixabay

Como resposta às críticas sobre a segurança e privacidade de crianças nas redes sociais, o Facebook lançou em dezembro do ano passado um aplicativo de mensagens específico para este público. As conversas são permitidas apenas com contatos selecionados pelos pais e não há exibição de anúncios, mas para pediatras, educadores e especialistas, isso não é suficiente: as crianças simplesmente não estão prontas para terem contas em redes sociais.

Em carta aberta liderada pela ONG Campaign for Commercial-Free Childhood, mais de cem especialistas pedem a Mark Zuckerberg, diretor-executivo e cofundador do Facebook, o fim do aplicativo Messenger Kids. Segundo o documento, é particularmente irresponsável encorajar crianças em idade pré-escolar a começarem a utilizar um produto do Facebook.

Elas não têm idade suficiente para navegar as complexidades das relações on-line, que muitas vezes levam a desentendimentos e conflitos até mesmo entre usuários adultos, apontam os especialistas. Elas também não têm a compreensão de privacidade, incluindo o que é apropriado para compartilhar com outros ou quem deve acessar suas conversas, fotografias e vídeos.

O Messenger Kids foca no público de crianças e pré-adolescentes com menos de 13 anos, idade mínima recomendada para o uso do Facebook e suas ferramentas. Apesar dos controles de segurança e privacidade  os dados não são utilizados pela companhia para propósitos de publicidade , o aplicativo incentiva as crianças a passarem mais tempo em smartphones e tablets, o que pode afetar o desenvolvimento saudável das crianças.

O documento lista uma série de estudos que relacionam o uso excessivo de dispositivos móveis e redes sociais por crianças e adolescentes com problemas no desenvolvimento.

O uso de redes sociais por adolescentes está relacionado com taxas significativamente mais altas de depressão e adolescentes que passam uma hora por dia conversando em redes sociais relatam menor satisfação com praticamente todos os aspectos de suas vidas, descrevem os especialistas. Um estudo entre meninas com idades entre 10 e 12 anos revelou que quanto maior o uso de redes sociais, maior a probabilidade da idealização da magreza.

Em comunicado, o Facebook defende que o aplicativo ajuda pais e filhos a conversarem de forma mais segura e enfatiza que os pais estão sempre no controle das atividades das crianças. Segundo a companhia, o Messenger Kids foi desenvolvido com recomendações das ONGs National PTA e Blue Star Families, e respeita a legislação americana sobre a privacidade on-line de crianças.

ENVOLVER OS USUÁRIOS MAIS CEDO

Na época do lançamento, um artigo assinado por Antigone Davis, diretora de Segurança Global da companhia, explicou que o aplicativo foi criado para resolver um problema: as crianças estão começando a usar tecnologias mais cedo. Ela citou dados da consultoria Dubit, dizendo que 93% das crianças entre 6 e 12 anos nos EUA têm acesso a tablets ou smartphones, e 66% possuem seus próprios dispositivos.

Nós colaboramos com a National PTA num estudo com mais de 1,2 mil pais americanos de crianças com menos de 13 anos, e três em cada cinco pais pesquisados disseram que seus filhos usam aplicativos de mensagens, redes sociais ou ambos, enquanto 81% relataram que as crianças começaram a usar redes sociais entre os 8 e 13 anos, explicou Antigone.

Dessa forma, o Messenger Kids seria uma forma de prevenir o acesso de crianças a plataformas criadas para adolescentes e adultos. Para os signatários da carta, trata-se de uma desculpa para atrair usuários cada vez mais cedo.

O Facebook afirma que o Messenger Kids fornece uma alternativa para as crianças que já estão a caminho de plataformas desenvolvidas para adolescentes e adultos, mas os adolescentes de 11 e 12 anos que já utilizam o Snapchat, o Instagram ou o Facebook provavelmente não mudaram para um aplicativo claramente desenvolvido para crianças mais novas, critica o documento. O Messenger Kids não está respondendo a uma demanda  está criando uma. Ele apela principalmente para crianças que, de outra forma, não teriam suas contas em redes sociais. É dissimulado usar a falha do Facebook em manter usuários abaixo da idade fora da plataforma como uma razão para mirar as crianças com um novo produto.

A pediatra da Universidade de Michigan Jenny Radesky, uma das signatárias da carta, afirmou nunca ter conhecido um pai pedindo que seus filhos entrassem nas redes sociais ainda durante a infância.

"Só podemos assumir que o Facebook introduziu o aplicativo para envolver os usuários cada vez mais cedo", apontou Jenny, em entrevista à Associated Press.

CRÍTICAS NA PRÓPRIA INDÚSTRIA

A carta aberta surge num momento em que executivos e funcionários da própria indústria questionam o impacto da tecnologia sobre as crianças. O criador do Napster e ex-presidente do Facebook, Sean Parker, acusou a plataforma de explorar uma vulnerabilidade na psicologia humana para viciar os usuários. O botão Curtir, afirmou Parker, é uma pequena injeção de dopamina.

Tim Cook, o todo-poderoso da Apple, também defendeu limites para o uso da tecnologia:

"Eu não tenho um filho, mas tenho um sobrinho e coloco alguns limites", disse, durante em entrevista recente ao Guardian. "Existem algumas coisas que não permitirei; eu não quero ele numa rede social".