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Verão do conforto

Peças utilitárias, esportes, fauna e flora inspiram verão da Fendi

Na contramão do mercado de luxo, grife romana é uma das que ainda faz uso de peles em suas coleções
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 18:17

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 18:17

Verão 2019 da Fendi: peças utilitárias, esportes, fauna e flora Crédito: Reprodução/Instagram @aboutfavmodels
Com forte influência de roupas utilitárias e uma pitada de esportividade, a Fendi desfilou seu verão 2019 na manhã desta quinta, 20, em Milão. "Uma floresta urbana em que pragmático e exótico caminham juntos", define na marca nas suas redes sociais.
Nessa temporada, a grife romana cuja criação é capitaneada por Karl Lagerfeld e Silvia Fendi aposta em vestidos fluidos e esvoaçantes de seda estampada com motivos florais e aves, e em peças superluxuosas em couro, como um trench pistache com maxibolsos e mangas em couro perfurado ou um top-corset com nervuras marcando a cintura usado com saia na altura do joelho no mesmo material.
Na contramão da tendência de marcas de luxo, como Gucci, Givenchy, Versace, Chanel e Prada, que vêm abolindo o uso de peles de animais em suas criações, a grife especializada no material ainda faz uso dele. Na passarela, apareceram aqui e ali em jaquetas tipo bomber recortadas por zíperes, ou forrando os bolsos de algumas roupas.
O aspecto utilitário e funcional deste elemento é uma chave da coleção, sendo destaque em casacos, vestidos e nos acessórios, especialmente nas bolsas e numa série de cintos com compartimentos de tamanhos variados.

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