Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moda Masculina

Para Eles: Amargo regresso

Um acessório que se tornou polêmico, a pochete, retorna e assumirá o posto de it-bolsa em 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 16:57

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 16:57

A pochete vem como it-bolsa em 2018 Crédito: br.pinterest.com
A despeito da ressaca fashion que nós ainda experimentamos quando o papo envolve a moda exagerada dos anos 80 ou a minimalista dos 90, eis que um acessório um tanto polêmico veio ensaiando seu retorno, assim, na calada da noite.
A pochete, para desespero dos apegados, assume o posto de it-bolsa em pleno 2018, revelando-se um aliado moderno às necessidades do dia-a-dia do homem contemporâneo.
Sim, aquela bolsinha para carregar na cintura chegou-chegando, cheia de marra, e com status de peça de grife  duas das maiores marcas do momento, Louis Vuitton e Gucci, apresentaram suas versões já em 2017.
As ruas amaram, como era esperado. Um detalhe, porém, é digno de nota: a pochete agora deve ser carregada pendurada no tronco, como uma pequena bolsa carteiro. Diferente e superbacana. Ela, que por aqui reina nos carnavais entre os jovens descolados, agora vai ser alvo de muita pinta por aí, sem qualquer conotação carnavalesca. Aguarde e verá!
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Comandante-geral da PM fala sobre militar que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados