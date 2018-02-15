Para Eles: Amargo regresso

A pochete vem como it-bolsa em 2018 Crédito: br.pinterest.com

A despeito da ressaca fashion que nós ainda experimentamos quando o papo envolve a moda exagerada dos anos 80 ou a minimalista dos 90, eis que um acessório um tanto polêmico veio ensaiando seu retorno, assim, na calada da noite.

A pochete, para desespero dos apegados, assume o posto de it-bolsa em pleno 2018, revelando-se um aliado moderno às necessidades do dia-a-dia do homem contemporâneo.

Sim, aquela bolsinha para carregar na cintura chegou-chegando, cheia de marra, e com status de peça de grife  duas das maiores marcas do momento, Louis Vuitton e Gucci, apresentaram suas versões já em 2017.

As ruas amaram, como era esperado. Um detalhe, porém, é digno de nota: a pochete agora deve ser carregada pendurada no tronco, como uma pequena bolsa carteiro. Diferente e superbacana. Ela, que por aqui reina nos carnavais entre os jovens descolados, agora vai ser alvo de muita pinta por aí, sem qualquer conotação carnavalesca. Aguarde e verá!