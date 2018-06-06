Para além das regras: entenda mais sobre a 'etiqueta'

. Crédito: unsplash

Observo na modernidade dos tempos um grande número de pessoas que acreditam que o assunto etiqueta está associado, unicamente, ao uso correto dos talheres e copos. Estas são normas sociais importantes de serem adquiridas. Mas a etiqueta a qual me proponho abordar neste espaço, vai além.

Falo, aqui, sobre a importância da percepção do espaço do outro. A elegância está na simplicidade de um bom dia sincero para o porteiro que passou a noite toda acordado, no falar baixo quando o outro está perto, no saber ouvir quando o outro fala, e no saber sorrir quando isso é tudo o que você pode oferecer.

Achei um texto do filósofo e historiador Leandro Karnal que vou compartilhar com vocês pois acredito que diz muito sobre o momento em que estamos vivendo:

Etiqueta é fundamental para eu existir, porque ela faz a passagem do micro para o macro e, eu começo a entender que, sim, eu tenho direito e dever de brigar e denunciar um político corrupto, mas para isso o mínimo que eu tenho que fazer é começar a viver minha vida eticamente.

Ou seja, não existe sociedade humana onde o estado seja corrupto e a população honesta. Não existe sociedade humana onde a população seja corrupta e o estado seja ético. Em todos os países do planeta, governo transparente, governo não corrupto, significa sociedade respeitadora de regras éticas. Suécia, Finlândia e Dinamarca ganham o título de países mais transparentes do mundo.

Pensemos nisso.