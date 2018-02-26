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Curiosidade

Palco da cerimônia de entrega do Oscar terá 45 milhões de cristais

O designer de produção Derek McLane, ganhador de um Tony e um Emmy Award, usou cristais da marca Swarovski
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 20:45

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 20:45

Derek McLane Crédito: theproducersperspective.com
A Swarovski fez parceria com Derek McLane (designer de produção ganhador de um Tony e um Emmy Award) para criar um design espetacular para o 90º Oscar, neste domingo, dia 4. O show deste ano marcará  o 6º ano em que a McLane incorporará 45 milhões de cristais da Swarovski em todo o design.
McLane ganhou as nomeações do Primetime Emmy Award para cada ano que trabalhou nas transmissões do Oscar, e ganhou em 2014. As principais características do design do Oscar deste ano incluem: um novo palco; o retorno dos adorados Oscars flutuantes; e um backdrop clássico.
O espaço será construído a partir de telhas octagônicas com uma mistura de cristal, metal, espelho e outros materiais para alcançar sua forma complexa e bonita.
 

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