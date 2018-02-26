Palco da cerimônia de entrega do Oscar terá 45 milhões de cristais

Derek McLane Crédito: theproducersperspective.com

A Swarovski fez parceria com Derek McLane (designer de produção ganhador de um Tony e um Emmy Award) para criar um design espetacular para o 90º Oscar, neste domingo, dia 4. O show deste ano marcará o 6º ano em que a McLane incorporará 45 milhões de cristais da Swarovski em todo o design.

McLane ganhou as nomeações do Primetime Emmy Award para cada ano que trabalhou nas transmissões do Oscar, e ganhou em 2014. As principais características do design do Oscar deste ano incluem: um novo palco; o retorno dos adorados Oscars flutuantes; e um backdrop clássico.

O espaço será construído a partir de telhas octagônicas com uma mistura de cristal, metal, espelho e outros materiais para alcançar sua forma complexa e bonita.