'País do futebol': confira a crônica de Maria Sanz Martins

"País do Futebol" Crédito: Unsplash

Era uma casa de loucos por futebol  e com louco não se brinca, você deve saber disso.

Mas dona Aurora não sabia. Na verdade, não sabia por razões legítimas  era só a segunda vez que faria faxina na casa daquela família normal (menos em dia de futebol).

Naquela manhã, às onze em ponto tinha jogo da seleção: oitavas de final da Copa do Mundo. Mas ela não ligava pra isso e perguntou a dona da casa se, mesmo assim, podia ir dar faxina. (Podia, claro!) Então Aurora saiu de casa logo cedo dizendo ao marido que não demoraria.

Chegando ao trabalho, arrumou a cozinha, passou o café, e pôs-se a varrer a área de serviço. De repente, surge do fundo do corredor o patriarca da casa, um senhor grisalho, de porte alto e voz grave, que gritava só de ceroulas: "Mas aonde, Rosinda? Eu não tô achando".

Quando deu de cara com dona Aurora, uma senhora rechonchuda de cabelos anelados e olhos vivos, que segurava a vassoura sem saber onde enfiar a cara, o homem engasgou pedindo desculpas (pelos trajes talvez) e deu meia volta.

Aurora ouviu lá dentro a patroa explicando ao marido sua presença inusitada:

 É, João Pedro, ela é nova. Está cobrindo as férias da Amália.

 Mas faxina em dia de jogo do Brasil, Rosina?

 João Pedro, qual é o problema do Brasil jogar e nossa casa ficar limpa ao mesmo tempo?

 Mas e minha camisa verde? Cadê?

 Ah, esse é outro problema, JP. Calma que eu já acho pra você.

 Mas tem que ser logo, Rô, não demora os meninos chegam.

O casal tinha três filhos e cinco netos, e nos dias de jogos de Copa, todos se reuniam na sala para curtir uma tensão, digo, emoção. Naquela manhã, o plano (infalível) era o mesmo: usar a camisa verde da sorte, sentar na poltrona de sempre, ficar alheio às discussões e ver o time ser campeão.

Mas quando deu a hora o jogo, Hugo, o filho caçula finalmente ligou dizendo que não conseguiria chegar porque Melissa, sua filha mais velha, estava com febre. O patriarca passou a mão com força pelo rosto e não disse nada  mas tremeu por dentro (se o lado direito do sofá preto ficar vazio, o Brasil tá perdido!)

Sem poder confessar seu medo tão secreto quanto descabido, respirou fundo e pediu que Diogo, o filho mais velho, providenciasse uma dose de whiskey. Diogo, que cortava salame na cozinha, pediu que a mãe o fizesse. A mãe, que segurava no colo o neto pequeno, gritou para Dona Aurora, que passava pano no corredor de dentro:

 Dona Aurora, me faz favor?

Ela veio apressada e ouviu atentamente as recomendações de preparo (copo baixo de boca larga, uma pedra grande de gelo, dois dedos daquela garrafa de vidro verde e um guardanapo de papel embaixo).

O jogo já tinha começado quando Dona Aurora chegou na sala trazendo o copo (com um pouco de medo) e, justo nessa hora, o Brasil quase fez um gol.

Quase!!!  o patriarca deu um berro. Depois olhou pra ela e foi atacado por uma brilhante ideia.

 Senta aí, dona Aurora! Pronto.

Dona Aurora se assustou, agradeceu toda sem graça e foi saindo de mansinho. Mas ele insistiu de forma veemente:

 Pelo amor de Deus, senta aí nesse sofá preto. Eu faço questão! Hoje é dia de jogo, né de faxina não.

Aurora olhou para a patroa que assentiu seriamente com a cabeça e depois piscou os olhos em gratidão.

E assim ficaram todos sentados em seus respectivos lugares em volta da televisão, honrando o equilíbrio que, mais uma vez, não falhou em ajudar o time a ser campeão.



