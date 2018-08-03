Pai com açúcar: eles fazem de tudo pelos netos

Paraguassu cuida de Duda desde que ela nasceu e não fica um dia sem ver a neta. Crédito: Marcelo Prest

Eles levam pra creche, pegam na escola, ficam com os netos nos fins de semana e, às vezes, até batem ponto bem cedo na casa da filha para ficar com o neto até que ela volte do trabalho. Não à toa, muitos desses superavôs acabam sendo como pais para essas crianças. Ao contrário daqueles que passam apenas poucas horas com a criança e, quando a encontram, fazem todas as suas vontades, esses avôs, por estarem sempre presentes, são tão responsáveis pela criação dela quanto os próprios pais.

Pais pra toda obra, eles têm a vantagem de já ter passado pela experiência da paternidade e ainda fazem de tudo para se manter jovens e aguentar o pique dos pequenos. Alguns procuram ficar mais íntimos da tecnologia, outros se rendem a programas ou modinhas do universo infantil.

Do leva e trás da escola às idas ao parquinho e ao shopping, tudo faz parte dessa nova experiência que é ser pai pela segunda vez. E apesar de cansativo algumas vezes, eles garantem ser muito mais prazeroso passar muito tempo com os netos. A recompensa é o respeito e o carinho que recebem em troca, talvez o jeito de eles dizerem os seus muito obrigado.

Vovô foi a primeira palavra

No caso da Maria Eduarda Schneider, de 14 anos, esse agradecimento veio nas suas primeiras palavras. É que a menina disse vovô antes mesmo de dizer mamãe ou papai. E, depois disso, não precisou de mais nada para ela se tornar a queridinha do seu Paraguassu Salles Bourguignon, de 85 anos. Meu avô mora atrás da minha casa e, por isso, até hoje nos vemos todos os dias. Mesmo que eu passe primeiro na minha casa quando chego da escola, vou lá depois, conta ela empolgada.

Desde bebê, o avô viu na neta algo diferente e passou a, descaradamente, tratá-la como um bibelô. Fiquei todo alegre quando ela nasceu. Um velho bobão mesmo, brinca às gargalhadas. Digo que nossa relação começou quando ela nasceu. Desde aquele dia passei a cuidar dela, o que acontece até hoje, com ela moçona.

Duda, como é carinhosamente chamada, não conhece uma amiga que tenha uma relação tão estreita com o avô, e vê a amizade entre os dois como uma forma de só deixar mais fortes os laços da família. Sempre fui muito chegada nele, desde pequena. E, particularmente, não consigo ver um motivo específico. Só aconteceu, relata.

Duda lembra que quando era mais nova, o avô ia até a sua cama para lhe dar boa noite todo santo dia. E quando ela acordava no meio da noite, Paraguassu tinha que, mais uma vez, desejar bons sonhos a ela. Só assim conseguia dormir de novo. Mamãe falava que tinha medo que ele não me desse boa noite, diz, rindo.

Paraguassu que, segundo Duda, tem a missão de levá-la até o altar no dia de seu casamento, ainda destaca que todos os dias que passa com a neta são especiais e que toda essa relação foi natural, já que os dois passavam muito tempo juntos desde sempre. Era o vovô que penteava o cabelo dela, o vovô que dava carinho, que ensinava... Agora que ela estuda, é menos tempo comigo, mas nem que seja bem rápido a gente se vê todo dia, mesmo que eu vá chamá-la da janela.

Mudança na rotina

Rodrigo foi a pontos de troca de figurinhas da Copa com os netos, Troy e Peter. "Já enchemos três álbuns" . Crédito: Marcelo Prest

O advogado Rodrigo Martins, de 73 anos, adaptou uma parte de sua rotina para poder ficar sempre perto dos netos, Troy e Peter, de 7 e 3 anos de idade. Ele conta que ao menos três vezes na semana leva os dois pra escola. De lá, sigo com meus compromissos, destaca, dizendo que nos fins de semana, um dos dois dias de descanso os netos também são dele: Ficam lá em casa.

Além de todo o ritual que envolve ser avô, Rodrigo também se viu lidando com as modinhas para se manter perto dos netos. Completou três álbuns da Copa do Mundo e chegou a frequentar os pontos de troca de figurinhas com os dois pequenos, aprendendo uma coisa diferente a cada fim de semana que se dedicada à tarefa. As crianças de hoje estão muito maduras. Lembro de um dia ter observado uma garotinha chamando a atenção do pai, no bom sentido, para que ele organizasse as figurinhas em ordem decrescente, lembra. A gente embarca na onda deles e faz o que eles gostam sem nem perceber. Quando me peguei estava trocando figurinhas.

Para o advogado, o neto é um presente que você recebe sem estar esperando. Por isso, ser avô representou uma redescoberta do que é amor. Quando se é pai, você está menos maduro, não entende todas as belezas da vida ainda. Depois você aprende a selecionar suas prioridades. É muito interessante. Hoje, meus netos são uma prioridade. Você dá mais valor. É muito bonito ser avô porque você recarrega as baterias, é um negócio fora de série, conclui.

O advogado conta orgulhoso que Troy e Peter gostam muito de jogar futebol, são muito curiosos, muito interessados e perguntam muito. Então eu fico meio professor, para ensinar, mas também me sinto aluno, porque aprendo sempre.

Do Rio pra Vitória

Delson não pensou duas vezes em deixar o Rio para vir morar em Vitória após o nascimento do neto, Lucas Crédito: Marcelo Prest

O aposentado Delson Bourguignon, de 67 anos, não pensou duas vezes para deixar o Rio de Janeiro, onde trabalhava e morava com a esposa, e vir para Vitória depois do nascimento do primeiro e único neto, Lucas, de 1 ano. A decisão foi tomada há pouco mais de um ano, para ajudar a filha e o genro a se prepararem para a chegada do menino. Desde que ele nasceu nós demos todo o suporte. E de lá para cá ficamos juntos o tempo todo, conta ele, que mora em Jardim Camburi, enquanto a filha vive em Jardim da Penha.

Além de atravessar os mais de 500 quilômetros entre Rio e a capital capixaba, Delson também vai de onde mora para a casa da filha todos os dias, para ficar com o Lucas. "Às vezes ele vai lá para casa também, mas na casa deles é melhor porque já tem os brinquedos e Lucas já está ambientado", avalia. Ele e a esposa ficam com o menino diariamente enquanto os pais trabalham. Nossa rotina agora é ir para lá, por volta das 7 horas da manhã, e só ir embora quando minha filha ou o meu genro chegam, por volta das 19 horas, conclui. "Já que a gente resolveu parar tudo para conviver, então o certo é a gente ficar junto mesmo, né?.

Delson não tinha nos seus planos se mudar para Vitória tão cedo. Eu tinha ideia, sim, de vir morar perto dos meus filhos, que moram aqui, quando eu ficasse mais velho. Mas a chegada do neto só adiantou tudo, disse, completando: Mas foi uma bênção. Eu amo o tempo que passamos com ele.

Autoridade do pai não pode ser atropelada

Apesar de todos os benefícios, se os limites entre a figura do pai e do avô não forem estabelecidos, a criança pode perder a referência de um e de outro, e isso não pode acontecer. É importante que os pequenos saibam que é o pai, símbolo de autoridade e respeito, e quem é o avô. De acordo com a psicóloga Roberta Vallory, a melhor forma de conseguir isso é seguir firme com o diálogo entre família. Para ela, os pequenos passaram a ficar mais com os avôs porque é cada vez mais comum pai e mãe trabalharem o dia inteiro. Tendo o avô e a avó por perto, fica muito mais fácil seguir com a educação da criança sem ter que apelar para terceiros.

Mas todos esses postos familiares precisam de respeito para serem ocupados. A psicóloga explica que, para a criança, esses vínculos são necessários  inclusive com os avós , mas devem ser claros na cabeça da criança. Se ela for mais nova, não adianta conversar, os pais e avôs têm que mostrar o que e quem eles são por meio de comportamentos. Mas eles precisam se entender para o avô saber que não pode quebrar regras e o pai saber até onde a autoridade dele vai, completa.

Para ela, o vínculo do avô com os netos é importantíssimo e precisa ser criado. Quando as crianças são novas, são bebês, eu até defendo que é melhor os pequenos ficarem com os avós do que em uma creche, por exemplo. Só acho que a família precisa estar atenta para que não se perca a referência de pai, diz. Roberta destaca que, por outro lado, quando a criança já está um pouco mais velha, frequentar a creche e a escola é necessário. "É que depois de um tempo, as relações precisam se desenvolver", afirma.

Avô na criação