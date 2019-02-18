Pacientes X visitantes: saiba como agir

Saiba como agir em casos de visitas no hospital Crédito: Unsplash





"Meu pai foi diagnosticado com uma doença grave e está internado em um hospital. Por ser uma pessoa conhecida e querida e ter muitos amigos, estamos tendo um pouco de dificuldade em administrar o grande número de visitantes no hospital. Como agir nesses casos?"

Se por um lado é, realmente, gratificante construir uma rede de relacionamentos sólidos assim, por outro, é questão delicada para se administrar. Mas tudo na vida fica mais fácil de ser compreendido quando bem explicado. Sugiro que você decida com a sua família e, principalmente com os médicos, qual o número ideal de visitas, os melhores horários e estabeleça uma regra para não constranger, cansar e, principalmente, prejudicar a saúde do paciente. Caso alguma dessas regras desagrade algum visitante, paciência. Neste momento a prioridade é do paciente mesmo.

Muitas vezes, ficamos em dúvida se devemos ou não fazer visitas quando temos alguém internado em hospitais. Na tentativa de querer demonstrar atenção, carinho e solidariedade, em alguns momentos, devemos recuar e procurar informações, ligar para alguém da família ou para um amigo próximo para saber se é possível uma visita. Devemos lembrar que uma pessoa que está internada não está em sua melhor forma. Está abatida, despenteada, em alguns momentos usando algum tipo de aparelho desconfortável. Mas qualquer que seja a situação, o ideal é: evitar aglomerações dentro das áreas de atendimento e tratamento; respeitar sempre o horário de visita definido pelo hospital; ser agradável, evitando pessimismo e notícias ruins; respeitar o tempo máximo de vinte minutos de permanência e, por motivos óbvios, evitar levar crianças.

Ou seja, altas doses de bom senso funcionam muito bem.