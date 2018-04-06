Pacchetto de pupunha com carne-seca, abóbora e sálvia

Ingredientes:
250g de pupunha em lâminas (com 3cm de largura e 10cm de comprimento)
300g de abóbora
200g de carne-seca
01 cebola picada
03 dentes de alho picados
01 ramo de sálvia
180g de manteiga
Sal e pimenta-do-reino
Modo de preparo:
Corte a carne-seca em cubos e deixe de molho na geladeira por 24h (troque a água 3 vezes). Em caçarola funda, cubra a carne com água fria e cozinhe até ficar bem macia. Retire da panela, espere resfriar e desfie, retirando o excesso de gordura. Na mesma água do cozimento da carne, cozinhe abóbora. Em metade da manteiga, refogue cebola e alho. Em fogo baixo, ponha a abóbora; mexa até evaporar o excesso de líquido. Adicione a carne-seca e metade da sálvia picada. Tempere. Na bancada disponha, em cruz, trespassando uma sobre a outra, duas lâminas de pupunha. Com uma colher, coloque no centro das lâminas o recheio. Feche o pacote, dobrando em cruz, as pontas de pupunha. Unte uma assadeira com manteiga e acomode as unidades de pacchetto (embrulhos) com as pontas voltadas para baixo. Tempere, pincele manteiga por cima, disponha uma folha de sálvia em cada peça e leve ao forno (170°C) apenas para aquecer. Sirva imediatamente.
Rendimento:
20 unidades
Complexidade:
Fácil
Custo:
R$ 33