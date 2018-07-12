Os tapetes também podem ser protagonistas na decoração

Para salas de estar utilizamos modelos de fibras naturais ou sintéticas baixas, devido a maior presença de mobiliário e maior circulação de pessoas Crédito: Najla El Aouar

A decoração dos nossos ambientes pode trazer diversos estilos e até sensações. E algumas peças por si só podem modificar e reinventar o local - é o caso dos tapetes. Visto por muitos como sinônimo de algo luxuoso e sofisticado, há quem ainda duvide da versatilidade dessa peça em compor diferentes ambientes.

Os tapetes podem ser usados para complementar a decoração e aquecer o ambiente, setorizar espaços ou integrar o mobiliário dentro de um layout. "Eles devem ser escolhidos levando em consideração o ambiente, o espaço, a intenção do uso e outros fatores que irão determinar o formato e o material", acrescenta a arquiteta Najla El Aouar.

Existem tapetes que se encaixam melhor em determinado ambiente. Segundo Najla, para os quartos podem ser usados os felpudos, que proporcionam mais conforto térmico. Para as salas indica-se os modelos de fibras, naturais ou sintéticas, mais baixas, por conta da presença de mobiliário que algumas vezes ficam sobre os tapetes. Além disso, por ser um espaço de maior circulação de pessoas, é necessário algo mais prático para a limpeza diária.





. Crédito: Najla El Aouar

Algumas dicas podem ser seguidas na hora inserir o tapete ao ambiente, para deixá-lo mais harmonioso na decoração. "Nas salas, os tapetes retangulares devem avançar 20 centímetros por baixo e pelas laterais de sofás e por baixo do móvel que exista a frente. Em quartos de solteiro, os redondos são os mais indicados, de forma que parte dele fique por baixo da cama na área onde se pisa para subir ou descer" sugere a arquiteta.

Ela ainda complementa que nos quartos de casais os formatos mais indicados são os retangulares, que podem ser instalados de forma que ultrapassem as laterais da cama para ambos os usuários tenham conforto.

Neste projeto Flávia Roscoe. O tapete iraniano Reloaded, feito a mão, é a prova de que é possível se usar tapetes sofisticados em ambientes de uso diário Crédito: Gustavo Xavier

Também é possível inserir o tapete em espaços comerciais. Em seu projeto do restaurante Modernos e Eternos, a arquiteta Flávia Roscoe afirma: Os tapetes do espaço são de fácil manutenção, conservação e limpeza. Além disso, também são muito elegantes e aguentam a situação de trânsito de um restaurante. O cliente vai entender que é possível usar um tapete sofisticado em um ambiente de uso diário. O importante é saber usar o material adequado para aquela situação, revela.