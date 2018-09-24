Os sneakers com logo são tendência: aprenda as melhores maneiras de usar

Não tem para ninguém. Quando falamos em estilo masculino, um par de tênis é o coringa que precisa estar em todo guarda-roupa que se preze. Eles ultrapassaram as barreiras do esporte, conquistaram a moda de rua, e de lá percorreram um caminho interessante até o pódio do estilo. Hoje, os tênis conversam bem com a grande parte de trajes, nas mais variadas ocasiões. Claro, tudo dentro de uma cartilha cuja regra maior é não haver regra, apenas bom senso.

Nesse meio, a nostalgia impera. Marcas que foram consagradas nos anos 80 e 90 reeditaram seus clássicos em busca do saudosismo dos consumidores que viveram aquela época. E quem vem fazendo bonito nesse comeback é a New Balance, marca norte-americana que encontrou no Brasil um mercado de sneakers em franca expansão. Sem dúvida, os modelos com a letra N nas laterais chamam a atenção pela construção diferente, pautada por um design com ar retrô, que salta aos olhos de quem está acostumado com os concorrentes muito esportivos (leia Adidas e Nike). Acredite, você provavelmente já viu alguns desfilando por aí, nos pés dos caras mais antenados, ou até mesmo dos mais tradicionais. Corra que ainda é tempo de investir nessa tendência!