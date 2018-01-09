Os 5 melhores exercícios para queimar as gordurinhas do fim de ano

Exercício físico: aeróbico, andar de bicicleta é bom para queimar as gordurinhas Crédito: Pixabay

Quem não sai da dieta nas festas de fim de ano que atire a primeira pedra! Afinal, todo mundo se derrete quando vê um tender bem feito ou uma rabanada dando sopa. Mas, agora que o ano engrenou, hora de correr - literalmente - atrás do prejuízo.

Se não faltaram carboidratos, gorduras e besteirinhas na ceia de Natal e réveillon, agora tem que sobrar, também, força de vontade. É que, mesmo com dieta regrada, o exercício físico ou academia é que fazem toda a diferença para recuperar o tônus muscular e a barriguinha negativa (um sonho!).

Revista.AG conversou com o personal trainer Jheyluan Zanetti, que listou X dicas dos melhores exercícios para apostar na hora de queimar as gordurinhas ganhadas com as festas de fim de ano. conversou com o personal trainer Jheyluan Zanetti, que listou X dicas dos melhores exercícios para apostar na hora de queimar as gordurinhas ganhadas com as festas de fim de ano.

Em média, cada exercício vai te tomar cerca de 30 minutos e depende muito de quanto será gasto no intervalo de descanso, também. "O importante é se exercitar", dispara o personal, que finaliza dizendo que também é válida uma avaliação física com um profissional. Confira:

AERÓBICOS

Seja na bicicleta, correndo, caminhando, nadando ou no skate e patins, esse exercício é bom para aumentar o metabolismo, assim, aumentando o gasto de calorias. Só cuidado com a fadiga!

AGACHAMENTO

Importante, esse exercício fortalece e tonifica os membros inferiores. Pode ser feito só com o peso do corpo ou com o auxílio de pesos (ou, em academias, em máquinas específicas). O ideal é fazer três séries de 15 repetições ao menos três vezes por semana.

FLEXÃO DE BRAÇO

Este trabalha o membro superior e o músculo do peitoral. Pode ser feito em academias e áreas livre, com a mesma frequência: três séries de 15 repetições ao menos três vezes na semana. Nesse caso, o importante é para a forma como o exercício será feito: pode ser tanto usando os pés para apoio no chão (que é mais difícil) ou com os joelhos apoiados no chão (ideal para quem está começando).

BARRA FIXA

Excelente opção para tonificar os membros superiores, essa atividade foca nos bíceps e músculos das costas. Pode ser feito na praia, nas academias populares, ou em academias. Como é mais intenso, esse exercício pode ser executado, para iniciantes, em três série de cinco repetições ou três de 15 repetições, para quem já é mais acostumado. O ideal é que sejam feitos, também, em ao menos três vezes na semana.

ABDOMINAL