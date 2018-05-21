Os 10 produtos de beleza queridinhos da editora

Conheça os produtos de beleza queridinhos da editora Crédito: Divulgação

Sou uma apaixonada por produtos de beleza e por moda. E me considero uma pessoa muito sortuda por ter sido convidada, há 10 anos, para criar uma revista de domingo que cobrisse esses dois temas, além de outros assuntos apaixonantes, como decoração, gastronomia, vinho, turismo e comportamento humano. Além de editar a revista toda, amo fazer essa coluna, porque fico por dentro dos mais diversos lançamentos de moda e beleza. E, numa data especial como essa, não poderia deixar passar o aniversário da revista para eleger o meu TOP 10 na área de beauty. Aí vai:

Conheça alguns dos produtos de beleza queridinhos da editora Crédito: Divulgação

1. Corretivo líquido Color Adapt Make B. de O Boticário (R$ 45,90)

Meu sonho era não precisar dele. Invejo  muuuuuuito  as pessoas que não têm olheiras. Mas, infelizmente, uso corretivo até pra ir pra padaria. Ainda bem que eles existem, porque fazem a gente se sentir bem de imediato. Esse, especialmente, se adapta ao tom da pele e tira aquele olhar de cansaço, sabe? Possui uma fórmula oil free, o que é fundamental pra mim  já que tenho pele extremamente oleosa , tem alta cobertura e longa duração, vitamina E e FPS 15. Superindico.

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2. BB cream LOréal (R$ 39,90)

É, sem dúvida, o meu BB cream preferido. Já usei vários, mas não me adaptei a nenhum outro. O médio é exatamente o meu tom de pele, tem um acabamento matte e uma cobertura natural que disfarça as imperfeições sem pesar. Uso todo dia de manhã pra ir à academia e resolver coisas rápidas. Acho bem natural.

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3. Base Mary Kay TimeWise para pele oleosa, com acabamento matte (R$ 64) / Studio Sculpt, da Mac (R$ 175)

Já experimentei várias bases, mas como tenho pele oleosa, a maioria deixa meu rosto brilhoso, além de me dar acne. Por isso, escolhi duas para chamar de minhas. Para o dia a dia, uso a Mary Kay para pele oleosa com acabamento matte. E para baladas e eventos mais poderosos, a Studio Sculpt, da Mac, que tem maior cobertura. A da Mary Kay é anti-idade, reduz a aparência de poros abertos, linhas finas e imperfeições na pele. Mas com um efeito supernatural, sem a aparência de make pesada.

Já a Studio Sculpt tem base gel e cobertura quase que total. É tão poderosa que quando a uso nem preciso do meu parceiro fiel de todas as horas, o corretivo. Mas apesar de ser mais pesada, se usada em pouca quantidade, tapa todas as imperfeições e deixa uma pele linda!

Uma dica: pra mim, base tem que ser passada com os dedos, porque a aplicação fica mais perfeita e o resultado muito mais natural.

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4. Primer Glow Radiance, Natura Una (R$ 61)

Recebi este produto aqui na redação pra testar e gostei tanto do resultado que passou a fazer parte do meu nécessaire. Misturo com uma das bases que uso, dependendo da ocasião, para dar um glow especial à pele. Usei muito no verão porque fica lindo com a pele bronzeada. Hoje acabo optando por ele quando quero  ou preciso  dar uma iluminada. Quem tem pele bonita e sem manchas pode usar só ele. Mas como não é o meu caso, só o uso com a base. Como é primer, também prepara a pele para a maquiagem, reduz sombras e dá viço à pele.

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5. Blush Fit Me Maybelline (R$ 29,90)/ Bronzing Powder Mac (R$ 110,00)

Tenho um problema sério. Se não tomar cuidado viro uma Emília! Isso mesmo, a boneca de pano do Sítio do Pica Pau Amarelo! Amo blush, com todas as minhas forças, mas não aquele que fica praticamente uma linha, da maçã do rosto até quase a orelha. Gosto da aparência corada, como se eu tivesse pegado sol. Por conta disso, também passo um pouquinho no nariz. Ou seja, não consigo ficar sem blush, é algo que me dá um up imediato, como se eu estivesse ressurgindo das cinzas. Uso dois. O da Maybelline Fit Me rosa para o dia a dia e o Bronzing Powder, da Mac, para os dias mais glamourosos, principalmente no verão. Ele deixa a pele com efeito mais bronzeado e iluminado. Adoro!

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6. Duo para sobrancelhas, da Contém 1g (R$ 81)

Este é outro produto que nunca mais na vida fico sem. Gosto das minhas sobrancelhas naturais. Por isso, eu mesma as faço. Não gosto delas muito delineadas, acho artificial. Só dou uma limpada mesmo. Também não gosto de lápis pelo mesmo motivo, a sensação que tenho é que elas foram desenhadas com canetinha. Muito fake! Este Duo da Contém 1g preenche as falhas, dando uma boa encorpada, mas de forma bem tranquila. Fica perfeito!

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7. Máscara Extravolume, Efeito Cílios Postiços Big & Illusion Mark (R$ 21,99)

A Emília que mora em mim também adora máscaras para deixar os cílios gigantes. E, sim, assim como a boneca também uso nos cílios de baixo  não me julguem! Por conta disso, eu amei essa da Avon. Ideal pra quem gosta de cílios enormes, ela é superpreta, preenche, dá mais volume, definição e ainda alonga. E mais: o aplicador foi especialmente desenvolvido para alcançar todos os cílios de uma vez. Uso direto porque gosto de um olhar-poder todos os dias.

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8. Sombra cremosa Phebo (R$ 47)

Tenho um outro problema seriíssimo. Não sei usar sombras. Talvez por isso eu ame tanto batom. Já viu aquela história de boca tudo, olho nada, ou vice-versa? Pois é. Pra mim, só funciona a primeira versão. Tenho várias sombras em casa, das mais variadas marcas, mas não sei usá-las. Já tentei aprender. Juro! Fiz curso de automake, assisti tutorial... e nada. A única que consegui usar e gostar do resultado foi a cremosa da Phebo, que tem várias cores. Como apliquei com os dedos, achei mais fácil e consegui um efeito legal, embora ainda não tenha ficado perfeito.

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9. Russian Red, da Mac (R$ 79)/ Pink Matte, da Mark, Avon- líquido (R$ 22,99)/ Melancia Ultramatte, da Avon (R$ 26,99)





Fiesta, Mahogany - líquido(R$ 35)/ Nude Vince, Mahogany (R$ 35)/ Very Berry Matte, Make B. de O Boticário (R$ 44,90)

Precious Purple, Make B. de O Boticário (R$ 44,90)/ Cereja 63, Aquarela Natura (R$ 19,90) / Matific Natura Una Coral - líquido, (R$ 48,90)

Leitoras Lindas, coleção Mariana Saad para Payot - líquido, (R$ 19,90)

Batons são meu ponto fraco! Total! Tanto que peço permissão pra não falar de um só. Ou melhor, falar de vários. Sou uma viciada. Consumidora voraz! Sou conhecida pelo bocão vermelho. É a minha cor favorita, disparado. Uso vermelho de manhã, de tarde e de noite, sem pudor. Em vários tons. Mas também adoro um cereja, alaranjado, marrom e até alguns tons de rosa, cor que tinha muito preconceito. Meu problema maior está com o nude. Quando uso, parece que morri e esqueceram de me enterrar. Fica ruim mesmo! Mas recentemente encontrei alguns que gostei.

O que estou usando mais é o Nude Vinci, da Mahogany. Com relação aos vermelhos, tenho um caso de amor com o Russian Red, da Mac. Uso há anos, assim como o Ruby Woo, da mesma marca, que é um vermelho mais para o tom de cereja. Também estou amando o Very Berry Matte, Make B  sempre que estou usando alguém elogia. Também gostei muito da linha Ultramatte da Avon, uso várias cores, mas sou fã do Melancia. O Cereja 63, da Natura Aquarela, também me conquistou. Como o nome diz, é um tom cereja, mais aberto, que sempre me coloca pra cima.