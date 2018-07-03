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Médica orienta

Oito dicas para fazer o bebê dormir bem

Ensinar o filho a dormir no próprio quarto desde cedo é a principal recomendação

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 11:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 11:03
Crédito: Pixabay
Quando o bebê nasce, por cuidado e amor, o desejo dos pais é ficar o tempo todo vigiando o filho. Assim, muitos optam por deixá-lo dormir no quarto do casal. A decisão começa nos primeiros dias de vida e, pela praticidade de ter a criança sempre por perto ou por conta de problemas de saúde, em alguns casos, se estende por anos. Mas ensinar ao filho a dormir sozinho, desde pequeno, traz vantagens para toda a família.
> "Quer sucesso para seu filho? Ensine-o a trabalhar desde cedo"
A médica pneumologista e especialista em Medicina do Sono, Jéssica Polese, defende que todo mundo precisa ter uma rotina de início do sono. "É muito mais fácil quando você começa desde bebê a criar essa rotina. Claro que, quando o bebê nasce, é muto mais complicado porque ele está sendo amamentado, tem aquele esquema da mãe ter que levantar de duas em duas horas", diz.
> Veja 10 dicas para acabar com a pirraça dos filhos
Mas, segundo Polese, à medida em que vai acabando o aleitamento, por volta de 6 meses ou mais, quando a criança já está se alimentando, não tem necessidade de fazer essa amamentação durante a noite. "Por volta de 10 meses, o bebê já está fazendo o almoço e o jantar". 
Como todo pai e mãe deseja que o filho durma bem, a médica selecionou oito orientações para ajudar no sono dos bebês.

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