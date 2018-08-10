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Para Eles

O street style invade a moda praia e promete bombar no verão

Confira as principais tendências da moda masculina desfiladas no Vitória Moda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 20:38

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 20:38

Confira as tendências que prometem bombar no próximo verão Crédito: Divulgação
A moda agora é deles. Pelo menos é o que podemos dizer após três dias de desfiles no Vitória Moda, muitos deles apresentando coleções masculinas. O street style reina, mas desta vez traduzido em moda praia, fresca e colorida, e com um forte perfume retrô, 80s e 70s. Sim, nada que você já não tenha visto por aí, mas agora com um quê de liberdade para ousar - as cores agora também são coisa de homem, pelo menos do contemporâneo.
A revolução, por sua vez, é tecnológica. Os materiais ganham ênfase, provando por a mais b que o bacana é apostar em tecidos antes exclusivos de uma ou outra ocasião. Do moletom à malharia de algodão e ao jeans, todos agora dotados de uma fluidez muito celebrada. Em geral, as marcas capixabas mostraram a que vieram seguindo à risca sua cartilha masculina de praia urbana, tema, inclusive, do evento.
A ordem para o próximo verão é mostrar a pele, seja na modelagem mais justa, rente à silhueta, seja pelo comprimento das bermudas, agora shorts. Os elementos da natureza inspiraram os temas de estamparia, acertando nos florais e folhas em fundo escuro e nas listras, e na cartela de cores sólidas, do litoral ou do céu do Espírito Santo. É a vida al mare sendo muito bem traduzida em moda, fruto de uma geração que não vive sem o combo sol, areia e água salgada.

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