O street style invade a moda praia e promete bombar no verão

Confira as tendências que prometem bombar no próximo verão Crédito: Divulgação

A moda agora é deles. Pelo menos é o que podemos dizer após três dias de desfiles no Vitória Moda, muitos deles apresentando coleções masculinas. O street style reina, mas desta vez traduzido em moda praia, fresca e colorida, e com um forte perfume retrô, 80s e 70s. Sim, nada que você já não tenha visto por aí, mas agora com um quê de liberdade para ousar - as cores agora também são coisa de homem, pelo menos do contemporâneo.

A revolução, por sua vez, é tecnológica. Os materiais ganham ênfase, provando por a mais b que o bacana é apostar em tecidos antes exclusivos de uma ou outra ocasião. Do moletom à malharia de algodão e ao jeans, todos agora dotados de uma fluidez muito celebrada. Em geral, as marcas capixabas mostraram a que vieram seguindo à risca sua cartilha masculina de praia urbana, tema, inclusive, do evento.