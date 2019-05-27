O slipdress garante conforto e elegância ao look; Veja dicas de como usar

Sabe aquela velha história de que menos é mais? Ela é real, e é possível, sim, estar super chique e minimalista ao mesmo tempo.

A proposta dessa matéria é mostrar que você pode se destacar usando um vestido menos "cheguei" e ainda se jogar à vontade em alguns acessórios descolados. Duvida? Que tal tirar o slipdress do armário e apostar nele com um colar? Ou com um super cinto ou uma bolsa bacana? Nada que um salto não resolva. Ele, com certeza, vai te ajudar a deixar o outfit mais glam.