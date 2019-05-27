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Dicas da Nanda

O slipdress garante conforto e elegância ao look; Veja dicas de como usar

A consultora Fernanda Trindade ensina diferentes maneiras de usar a peça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2019 às 18:11

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 18:11

Sabe aquela velha história de que menos é mais? Ela é real, e é possível, sim, estar super chique e minimalista ao mesmo tempo.
A proposta dessa matéria é mostrar que você pode se destacar usando um vestido menos "cheguei" e ainda se jogar à vontade em alguns acessórios descolados. Duvida? Que tal tirar o slipdress do armário e apostar nele com um colar? Ou com um super cinto ou uma bolsa bacana? Nada que um salto não resolva. Ele, com certeza, vai te ajudar a deixar o outfit mais glam.
Aliás, também dá pra investir sem medo em combinações pra lá de charmosas com peças que provavelmente você já tem? Saia midi e regata bem limpa, por exemplo. 

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