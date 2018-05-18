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Casamento Real

O que Meghan Markle irá usar em seu casamento?

Conheça alguns dos protocolos que devem ser seguidos pela atriz para a cerimônia

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 17:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 17:05
Conheça o que Meghan Markle irá usar em seu casamento Crédito: Pinterest
Sem dúvidas, Meghan Markle é a noiva do ano. Seu casamento com o príncipe Harry, marcado para o próximo sábado, 19, tomou conta das manchetes do mundo todo e o vestido que ela irá usar é um grande ponto de discussão.
Como futuro membro da realeza britânica, ela deve seguir algumas regras para o look do grande dia. Por exemplo, o vestido deve ser feito de renda e todo branco (não nude, off-white ou champagne). O uso de tiara também é obrigatório e é de bom tom que ela escolha uma marca britânica para criar o seu longo - o de Kate Middleton foi desenhado pela inglesa Sarah Burton, diretora criativa da Alexander McQueen. Rumores apontam que Meghan escolheu a Ralph & Russo, mesma grife responsável por seu vestido nas fotos oficiais do noivado.
Mas, como fantasiar nunca é demais, o portal especializado em moda WWD convidou alguns estilistas, entre eles Karl Lagerfeld, da Chanel, Pierpaolo Piccioli, da Valentino, e Tommy Hilfiger para desenhar possíveis vestidos para a noiva do príncipe Harry.

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