O que Meghan Markle irá usar em seu casamento?

Sem dúvidas, Meghan Markle é a noiva do ano. Seu casamento com o príncipe Harry, marcado para o próximo sábado, 19, tomou conta das manchetes do mundo todo e o vestido que ela irá usar é um grande ponto de discussão.

Como futuro membro da realeza britânica, ela deve seguir algumas regras para o look do grande dia. Por exemplo, o vestido deve ser feito de renda e todo branco (não nude, off-white ou champagne). O uso de tiara também é obrigatório e é de bom tom que ela escolha uma marca britânica para criar o seu longo - o de Kate Middleton foi desenhado pela inglesa Sarah Burton, diretora criativa da Alexander McQueen. Rumores apontam que Meghan escolheu a Ralph & Russo, mesma grife responsável por seu vestido nas fotos oficiais do noivado.