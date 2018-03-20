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Dicas da Nanda

O paetê voltou! Saiba como usar sem deixar o look over

Nossa colunista Fernanda Trindade te ajuda a usar essa tendência que promete dominar as produções na próxima temporada

Publicado em 20 de Março de 2018 às 16:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 16:07
paete.jpg Crédito:
O paetê está de volta com força total. Diversas marcas trazem as lantejoulas ao debate fashion com vibe super anos 70, para remeter à disco fever, no melhor estilo. Agora foi inserido o bordado brilhante em itens como saias midi, jaquetas bomber e até mesmo em calças jogger. Como? em uma saia lápis e moletom ou um vestido por cima de uma camiseta. Ou até em um visual fashionista com uma jaqueta de plumas e paetê e um jeans básico. Tudo isso sem deixar o outfit brega ou muito espalhafatoso. Prometo!

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