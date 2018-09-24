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O neon é a cor do verão: confira dicas de como usar essa tendência

Fernanda Trindade selecionou os melhores looks para te inspirar a aderir o tom nas suas produções
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 16:59

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 16:59

O verde neon já é a cor queridinha das celebridades Crédito: Pinterest
Ela tem roubado a cena e o closet das fashionistas mundo afora. A cor neon caiu no gosto das mais antenadas e se depender de algumas passarelas e looks de tapete vermelho, a próxima estação deverá ser bem acesa! É que os tons fluorescentes  amarelo, verde e rosa, bem no estilo marca-texto  estão conquistando, pouco a pouco, as produções mais sofisticadas e prometem chamar a atenção das mais ousadas.
Se você não tem essa energia performática e quer apenas montar um look fashionista, vale investir nessas cores em apenas uma peça da produção. Saia, t-shirt ou até um acessório, como um cinto ou uma bolsa, já dão aquele toque divertido na produção sem ficar totalmente iluminada. Mas se o objetivo é mesmo chamar a atenção ou fazer um visual mais para divertido do que para real, vale apostar em um look completo sem medo de ser feliz!

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