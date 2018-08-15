'O necessário não deveria ser qualificado' confira a crônica

"O necessário não deveria ser qualificado" Crédito: Unsplash

Nem sei por onde começar... Se de traz pra frente ou o contrário. Sei que desde sempre, dei voltas, bati cabeça, sofri para ultrapassar o julgamento e aprender a buscar em mim aquilo que não se divide  aquilo que está além do bom ou ruim; aquilo que transpõe a dualidade, aquilo que vem da alma... Ou seja, o necessário.

Durante as férias de verão, quando eu era adolescente, acordava na nossa casa de praia, que era uma casa de praia normal  meio bagunçada, com aquela mesa de café da manhã cheia de jornais, sacolas de pão, manteiga no pote, gente a beça e tudo misturado. Depois de acordar, eu tomava café, vestia o biquíni, colocava por cima um blusão bem grande e descia a pé a ladeira que dava na praia, fazendo sempre uma parada na casa dos amigos fantásticos. Na minha visão, eram crianças perfeitas  primeiro porque moravam em São Paulo, depois porque eram atletas (nadadores premiados eu acho), depois ainda porque eram lindos mesmo. Eram três, um casal de gêmeos e um menino mais velho.

A casa também era linda, claro (até hoje, de vez em quando, ela faz cenografia nos meus sonhos), e os pais deles mais pareciam artistas. As roupas eram diferentes, de marca, coloridas, incríveis. E o café da manhã? Ah, então... Havia duas mesas, uma na sala principal, posta para os adultos, com frutas cortadas, jarras de suco, jornais dobrados e uma louça fina; a outra, posta na copa, para as crianças, onde cada uma tinha em seu lugar um misto-quente fumegando, um copo de vitamina e um pires com vários comprimidos coloridos (estávamos em 1992 e suplementação alimentar já era pauta do dia).

Quando eu chegava, os encontrava vestidos e penteados, charmosamente mal humorados, fazendo sempre alguma reclamação sobre o misto ou sobre a vitamina  o que eu via como uma heresia.

Secretamente fantasiava que se acaso eu fosse cuidada com aquela riqueza de detalhes, nada podia dar errado pra mim... Aliás, eu tinha certeza absoluta de que aquelas eram as crianças mais sortudas do mundo. E que pra mim não era bem assim...

Ok. Esse é só um exemplo pueril  com desdobramentos interessantes, seja dito de passagem. Porque de tanto querer fazer parte daquele universo exótico/sofisticado que eu fantasiava, um belo dia, troquei meu primeiro amor de verão, pelo irmão mais velho do trio. (Nota: roubada). Do mesmo modo, troquei a faculdade de artes plásticas pelo universo da moda; e troquei um papagaio que falava por um skate cor de rosa.

Sempre obedecendo ao Ego e, consequentemente, dando voltas em mim mesma, arrastada pela dualidade  oscilando entre tristeza e felicidade  julgando, comparando e desejando sempre estar em algum lugar outro... Querendo sempre o que ainda não tinha.

Foi preciso tempo e muito joelho ralado para começar a dar conta de distinguir o real e o ilusório. Nessa busca, há muito venho observando o Ego, (essa uma criança indefesa, que enche a boca pra dizer "eu" e "meu", que quer provar, quer controlar e que tudo deseja) e pouco a pouco, começo a entender seu mecanismo.

Hoje, apesar de honrar seu posto em meu organismo, sinto que posso, enfim, acolhê-lo e pedir silêncio.

" Shhhh... Quieto."

É preciso calá-lo para perceber aquilo que (dentro da gente) não se divide. A voz da essência, do eterno, do imutável.

Por isso, o necessário de que falo é uma seta que, uma vez disparada, não merece ser qualificada.