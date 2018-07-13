O moletom chegou repaginado ao guarda-roupa deles Crédito: Pinterest

O moletom é parte da cultura brasileira. Que jogue a primeira pedra quem nunca possuiu no guarda-roupa alguma peça no material. A bem da verdade, o tecido evoluiu com a moda masculina, e já há algum tempo vem recuperando o seu status de it-peça.

Em 2018, o nosso termômetro fashion (leia-se a moda de rua) já sinalizou uma febre de moletons, seja pelo retorno dos anos 90, quando os conjuntos suéter mais calça reinavam, seja pelo ânimo esportivo que custa a deixar a moda. Acima de tudo, vale dizer que não há nada melhor do que uma peça em moletom confortável, que dirá estilosa.