O moletom chegou repaginado ao guarda-roupa deles

O moletom é parte da cultura brasileira. Que jogue a primeira pedra quem nunca possuiu no guarda-roupa alguma peça no material. A bem da verdade, o tecido evoluiu com a moda masculina, e já há algum tempo vem recuperando o seu status de it-peça.
Em 2018, o nosso termômetro fashion (leia-se a moda de rua) já sinalizou uma febre de moletons, seja pelo retorno dos anos 90, quando os conjuntos suéter mais calça reinavam, seja pelo ânimo esportivo que custa a deixar a moda. Acima de tudo, vale dizer que não há nada melhor do que uma peça em moletom confortável, que dirá estilosa.
A mistura de materiais e a aplicação de recortes e ferragens injetou fôlego renovado na peça que, agora, é também ítem de luxo. Ah, e ainda por cima, coringa, já que ele recebe bem qualquer outro material para formatar uma produção infalível, do jeans rasgado à calça de alfaiataria. Neste inverno, saia por aí sem medo de ser feliz, preferencialmente na companhia dele.