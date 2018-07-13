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Para Eles

O moletom chegou repaginado ao guarda-roupa deles

Entenda tudo sobre a versatilidade da peça com as dicas de Dudu Altoé

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 18:33
O moletom chegou repaginado ao guarda-roupa deles Crédito: Pinterest
O moletom é parte da cultura brasileira. Que jogue a primeira pedra quem nunca possuiu no guarda-roupa alguma peça no material. A bem da verdade, o tecido evoluiu com a moda masculina, e já há algum tempo vem recuperando o seu status de it-peça.
Em 2018, o nosso termômetro fashion (leia-se a moda de rua) já sinalizou uma febre de moletons, seja pelo retorno dos anos 90, quando os conjuntos suéter mais calça reinavam, seja pelo ânimo esportivo que custa a deixar a moda. Acima de tudo, vale dizer que não há nada melhor do que uma peça em moletom confortável, que dirá estilosa.
A mistura de materiais e a aplicação de recortes e ferragens injetou fôlego renovado na peça que, agora, é também ítem de luxo. Ah, e ainda por cima, coringa, já que ele recebe bem qualquer outro material para formatar uma produção infalível, do jeans rasgado à calça de alfaiataria. Neste inverno, saia por aí sem medo de ser feliz, preferencialmente na companhia dele.

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