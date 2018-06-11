O modelo Nabillah Sedar abre seu baú para a Revista.AG

Abrindo o baú Crédito: Reprodução/ Instagram

O modelo Nabillah Sedar, 21 anos, está pronto para conquistar Milão e o mercado de moda internacional. Ele, que nasceu no Senegal, viveu boa parte da vida na Guiné-Bissau, na África. Sempre tive uma vida normal na Guiné. A minha família é de classe média e nunca faltou nada para mim e para os meus irmãos. Desde 2015 ele mora em Vitória, onde veio para estudar Arquitetura. Nas horas vagas gosto de jogar basquete, de assistir séries e de sair com os amigos nos finais de semana. Na última semana, Nabillah embarcou para Europa onde vai participar dos castings para a semana de moda italiana. Passou a fazer trabalhos como modelo depois que procurou a agência Mega Model. É a primeira vez que vou para Europa. As expectativas são as melhores possíveis, como quando fui para São Paulo pela primeira vez. Não tinha nada certo e, de repente, tudo foi rolando, os trabalhos e campanhas aconteceram, conta. O modelo estreou no São Paulo Fashion Week, em 2016, desfilando para grife A La Garçonne. Já estrelou campanhas para Renner, Natura e atualmente participa de uma campanha mundial da Motorola, além de aparecer com destaque no recém-lançado clipe da música SOU+EU cantora Gaby Amarantos. Com 1,89 metro e estilo básico ele aposta nos seus diferenciais para conquistar o mundo da moda. Tem a minha altura, o tom de pele e a minha aparência. A mistura disso tudo é meu diferencial, conta rindo.

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GUARDO COM CARINHO

Esta moeda, por ser a única coisa material que me faz recordar do país onde eu cresci. A moeda de 25 xof é maior em tamanho que a de 50 xof, e eu sempre a quis por causa disso. Não sabia que a de 50 tinha mais valor e acabava trocando com meu irmão mais velho pela de 25.

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NÃO VENDO, NÃO TROCO E NÃO DOU

O relógio Bulgari que meu pai me deu no dia em que eu estava vindo para o Brasil. Ele me presenteou no aeroporto, pouco antes de eu embarcar, para que ele estivesse sempre comigo.

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AMULETO

De maio a novembro, é temporada de chuva na Guiné, e minha mãe sempre colocava esta pulseira em mim nessa época. Em todas as minhas fotos de criança, apareço usando-a. Acredito que era algo como um amuleto.

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PRESENTE INESQUECÍVEL

Este pente era da minha mãe. Quando morava na Guiné, eu tinha tranças no cabelo e sempre usava o pente dela para pentear meus cabelo. Ela acabou me dando de presente e trouxe comigo para cá.

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DIA INESQUECÍVEL

Quando fiz meu primeiro ensaio fotográfico. Estas fotos marcam meu ponto de partida para a carreira de modelo; ainda tinha muita timidez. Vejo as fotos de hoje e percebo como mudei, tanto fisicamente quando na desenvoltura durante as fotos.