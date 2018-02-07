Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pet

O diabetes também atinge cães e gatos

Por conta disso, precisamos estar atentos para saber como tratar nossos mascotes da melhor forma possível.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 18:12

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 18:12

Diabetes e cães Crédito: Divulgação / Pixabay
Infelizmente o diabetes também atinge gatos e cachorros. Por conta disso, precisamos estar atentos para saber como tratar nossos mascotes da melhor forma possível.
A doença é dividida basicamente em duas categorias: diabete melito tipo 1 (dependente de insulina) e diabete melito tipo 2 (não depende de insulina).
Tipo 1:
É a condição diabética em que a secreção endógena de insulina não é suficiente para impedir a produção de cetonas.
A secreção de insulina pode estar diminuída ou ausente, e o estado diabético é prontamente corrigido pela insulina exógena.
Tipo 2:
É a condição diabética na qual a secreção de insulina geralmente é suficiente para prevenir cetose, mas não para impedir hiperglicemia. A secreção de insulina pode ser alta, baixa ou normal, mas é insuficiente para superar a resistência à insulina nos tecidos periféricos.
Em gatos e humanos com diabete do tipo 2, a secreção de insulina secundária à carga de dextrose está prejudicada. A fase inicial de secreção da insulina é retardada ou ausente e a segunda fase da secreção da insulina, atrasada, porém de forma exagerada. A obesidade é um fator de risco no diabete tipo 2, pois causa resistência à insulina.
Quais os sinais clínicos do diabete?
A maior parte dos pets com diabetes tem mais sede e mais vontade de urinar. Embora o apetite geralmente seja bom ou até maior que o normal, muitas vezes há a perda de peso. Alguns cães, no entanto, podem tornar-se obesos. Em alguns casos, a cegueira devido a catarata pode ser a primeira indicação ao tutor que existe um problema. A catarata se manifesta com olhos opacos ou perda da visão.
Cães podem desenvolver uma graves complicação devido ao diabetes, conhecido como cetoacidose. Nesta condição grave, a glicose no sangue aumenta muito e partículas de gordura (cetonas) presentes no sangue se acumulam. Isto pode causar letargia grave, fraqueza e vômito.
Como o diabetes é diagnosticado em cães?
O diabetes em cães é diagnosticado com base nos sinais clínicos, e como descrito acima, pela presença de glicose na urina, e de testes de sangue que demonstram a glicose persistentemente alta. Pelo fato de existirem complicações, muitas vezes devido outras doenças presentes, geralmente os seguintes exames são recomendados: hemograma completo, exame bioquímico e exame de urina. Exames de imagem são necessários muitas vezes para pesquisar as causas.
*A autora é médica veterinária

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Comandante-geral da PM fala sobre militar que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados