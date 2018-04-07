O cérebro também pode ser malhado

A memória de Glayson melhorou depois que passou a malhar o cérebro Crédito: Fernando Madeira

A ginástica para a mente é conhecida como neuróbica, conceito criado pelo neurocientista americano Larry Katz, autor do livro Mantenha seu Cérebro Vivo. Uma espécie de aeróbica para o pensamento, ela defende que podemos formatar o nosso cérebro da maneira que queremos - e não se contentar com o que ganhamos da genética e do meio. São exercícios específicos, baseados em descobertas recentes do campo da neurociência, que fazem nossos cérebros trabalharem, sendo treinados com um direcionamento, aumentando seu potencial, melhorando seu funcionamento e realizando melhor suas funções. É um movimento análogo ao do corpo que se exercita, melhorando seu funcionamento, explica Antonio Carlos Heser Kirchmayer.

Para não se tornar refém da própria memória, o publicitário Glayson Bezerra, 40 anos, passou a frequentar uma academia de ginástica para o cérebro. Uma vez por semana ele faz, durante duas horas, os exercícios usando técnicas como o uso do ábaco - a calculadora chinesa - para melhorar a agilidade mental. Através de exercícios e jogos melhorei o foco e a concentração na minha vida. Hoje as falhas são cada vez mais raras. Recentemente consegui lembrar o trabalho de um cliente de anos atrás, comenta.

Foi há cinco anos que ele começou a ter pequenos esquecimentos como, por exemplo, não lembrar onde tinha estacionado o carro no shopping center. Quando essas falhas de memórias começaram a se tornar rotineiras, ele ligou o sinal vermelho. Tenho empresa desde 2004 e, em 2008, aumentou o nível de trabalho. O estresse também foi acumulando e, a partir daí, começaram as falhas na memória. Comecei a anotar tudo na agenda para não esquecer os meus compromissos, conta.

Focos na capacidade cognitiva

Antonio Carlos Heser, que está à frente da Supera Academia para o Cérebro, explica que as aulas são compostas por atividades dinâmicas desenvolvidas por pesquisadores dos campos da neurociência, psicologia e educação. Os principais resultados do trabalho estão ligados às capacidades cognitivas dos alunos, além de treinar habilidades sócio-emocionais, como autoconfiança e relacionamento interpessoal, e aliviar o estresse. Precisamos enfatizar que o nosso cérebro gosta de ficar na chamada zona de conforto e para provocá-lo a sair, de forma saudável, trabalhamos com estímulos variados e desafios crescentes, como o ábaco que é a nossa ferramenta mais robusta e por si só nos desafia no dia a dia a organizar melhor o nosso raciocínio. Com ele também é interessante unir diversos jogos e dinâmicas que não são aplicados aleatoriamente, mas sim muito bem planejados.