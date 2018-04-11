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Para Eles

O branco é protagonista no guarda-roupa masculino

Confira as dicas para apostar no combo camiseta branca + jeans sem erro

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 18:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 18:26
Invista no branco sem medo de errar Crédito: Pinterest
Deu branco? Sim! Pode parecer algo novo, mas o protagonismo alcançado pela t-shirt branca ainda é algo sombrio em terras dominadas pela estamparia tropical, como o Brasil. O cálculo, no entanto, é fácil. Quanto mais estampas, mais informação.
Quanto mais informação, mais chances de errar. Ou seja, ponto para a produção que preza pelo minimalismo, pelo simplismo na hora de mostrar a que veio. Pois é na camiseta branca que essa matemática do estilo encontra o melhor resultado.
Se o jeans é o uniforme das ruas, a t-shirt é a patente. Uma combinação, sem qualquer dúvida, que está fadada ao sucesso. Um tanto pelo despojamento, por ser fácil de coordenar com acessórios, como os tênis, ou com uma terceira peça - de casacos até lenços e echarpes. É um protagonismo velado, que empodera quem o acompanha.
E os materiais não poderiam ser mais versáteis. A malharia hoje usa e abusa de misturas tecnológicas e sustentáveis, apostando no casamento perfeito entre algodão, linho, malha PET (oriunda das garrafas plásticas recicladas) e até fibra de bambu. Tudo em busca do toque e da leveza, colocando à prova o nosso calor senegalês. Segue o baile!

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