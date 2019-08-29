Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
DROPS

Nutrição para os fios e make perfumada são as novidades em beleza no ES

A editora da Revista.Ag, Mariana Perini, é quem conta os detalhes dos lançamentos

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 11:06

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

29 ago 2019 às 11:06
Blend de nutrição
Frizz, fios ressecados, falta de brilho e embaraço? Se o seu cabelo apresenta esses sintomas isso pode ser um sinal de falta de nutrição. A nova linha de O Boticário quer ajudar nessa missão. Tem shampoo, máscara, condicionador, leave-in e óleo que trazem ácido hialurônico e um blend de nove óleos nutritivos: mirra, baobá, amaranto, girassol, monoi, macadâmia, linhaça, argan e coco. A máscara promete o fim do frizz e cabelos três vezes mais fáceis de pentear, sem pesar os fios.
Make perfumada
Um dos queridinhos da MAC, o spray Fix Plus ganhou novas versões, numa edição limitada, com aromas mais frutados e florais, além de uma embalagem perfeita para carregar na bolsa e reaplicar a qualquer momento do dia! São cinco novos cheirinhos: melancia, abacaxi, pepino, chá branco e peônia. O Fix Plus é usado para fixar a maquiagem, além de hidratar e iluminar a pele. Quer mais? O produto ainda tem proteção solar fator 30 e mais vitaminas e minerais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados