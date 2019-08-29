Nutrição para os fios e make perfumada são as novidades em beleza no ES

Frizz, fios ressecados, falta de brilho e embaraço? Se o seu cabelo apresenta esses sintomas isso pode ser um sinal de falta de nutrição. A nova linha de O Boticário quer ajudar nessa missão. Tem shampoo, máscara, condicionador, leave-in e óleo que trazem ácido hialurônico e um blend de nove óleos nutritivos: mirra, baobá, amaranto, girassol, monoi, macadâmia, linhaça, argan e coco. A máscara promete o fim do frizz e cabelos três vezes mais fáceis de pentear, sem pesar os fios.

Um dos queridinhos da MAC, o spray Fix Plus ganhou novas versões, numa edição limitada, com aromas mais frutados e florais, além de uma embalagem perfeita para carregar na bolsa e reaplicar a qualquer momento do dia! São cinco novos cheirinhos: melancia, abacaxi, pepino, chá branco e peônia. O Fix Plus é usado para fixar a maquiagem, além de hidratar e iluminar a pele. Quer mais? O produto ainda tem proteção solar fator 30 e mais vitaminas e minerais.