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Especial Joias

Novo designers também fazem sucesso no mundo das joias

Elas, recém-lançadas, chegam ao mercado com propostas que têm tudo para ganhar a cena. Aprenda também a identificar uma joia de verdade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2018 às 19:32

Publicado em 26 de Agosto de 2018 às 19:32

Luisa Stein
Criação de Luisa Stein Crédito: Divulgação
Luisa Stein lançou sua marca em julho deste ano. Suas peças são marcadas por buscarem inspiração na natureza. São peças artesanais, delicadas e fluidas. É uma conexão com a beleza feminina, conta. Sua primeira coleção foi feita com prata e banho de ródio branco. Desenvolvo peças exclusivas no ouro, e pretendo executar futuras coleções tanto no ouro quanto na prata. Ela ressalta ainda que trabalha apenas com gemas preciosas, ou seja naturais, de diversas cores, como topázio, granada, ágata, entre outras.
Marina Chebabe
Criação de Mariana Chebabe Crédito: Divulgação
Marina Chebabe, do Atelier Verso, estreou esse ano. A designer busca criar peças com formas orgânicas, que retratem a natureza de alguma maneira. Ela utiliza muitas pedras preciosas com lapidações mais simples e rústicas, que valorizam a gema sem muita alteração do seu estado natural, o que torna cada pedra única. Minhas joias valorizam formas orgânicas e improváveis. Busco fugir do tradicional. Ela gosta de trabalhar com pedras preciosas, prata e ouro. Uso todo tipo de gemas e as escolho a dedo. As pedras preciosas foram formadas há milhares de anos e acredito que nelas contém uma história, que traduzo em versos para vestir.
Características das joias
Gemas preciosas, metais nobres e o tipo de lapidação são apenas alguns dos quesitos para que uma joia seja considerada, na prática, uma joia. Carolina Poubel, diretora da Oficina  Escola Capixaba de Design e Joalheria, explica que atualmente existem dois nichos neste mercado, que é o da joia comercial e o da autoral. A comercial precisa ter materiais nobres, raros ou valiosos. A pureza, tipo de lapidação e tamanho também influenciam no valor final, diz. Já as joias autorais são peças únicas que não são reproduzíveis. Nesse nicho, a joia, para ser joia, precisa ser única, independente do material usado, explica ela, que já fez peças com concreto, ouro, diamante e pedras brasileiras. Vale ressaltar que nas chamadas semijoias, o que aparece são materiais menos nobres, como alumínio e latão, revestidos de banhos de metais preciosos. Já as pedras são sintéticas ou mais facilmente encontradas na natureza, como quartzos e água-marinha.

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