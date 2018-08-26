Novo designers também fazem sucesso no mundo das joias

Luisa Stein

Criação de Luisa Stein Crédito: Divulgação

Luisa Stein lançou sua marca em julho deste ano. Suas peças são marcadas por buscarem inspiração na natureza. São peças artesanais, delicadas e fluidas. É uma conexão com a beleza feminina, conta. Sua primeira coleção foi feita com prata e banho de ródio branco. Desenvolvo peças exclusivas no ouro, e pretendo executar futuras coleções tanto no ouro quanto na prata. Ela ressalta ainda que trabalha apenas com gemas preciosas, ou seja naturais, de diversas cores, como topázio, granada, ágata, entre outras.

Marina Chebabe

Criação de Mariana Chebabe Crédito: Divulgação

Marina Chebabe, do Atelier Verso, estreou esse ano. A designer busca criar peças com formas orgânicas, que retratem a natureza de alguma maneira. Ela utiliza muitas pedras preciosas com lapidações mais simples e rústicas, que valorizam a gema sem muita alteração do seu estado natural, o que torna cada pedra única. Minhas joias valorizam formas orgânicas e improváveis. Busco fugir do tradicional. Ela gosta de trabalhar com pedras preciosas, prata e ouro. Uso todo tipo de gemas e as escolho a dedo. As pedras preciosas foram formadas há milhares de anos e acredito que nelas contém uma história, que traduzo em versos para vestir.

Características das joias