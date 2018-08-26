Novo designers também fazem sucesso no mundo das joias

Luisa Stein
Luisa Stein lançou sua marca em julho deste ano. Suas peças são marcadas por buscarem inspiração na natureza. São peças artesanais, delicadas e fluidas. É uma conexão com a beleza feminina, conta. Sua primeira coleção foi feita com prata e banho de ródio branco. Desenvolvo peças exclusivas no ouro, e pretendo executar futuras coleções tanto no ouro quanto na prata. Ela ressalta ainda que trabalha apenas com gemas preciosas, ou seja naturais, de diversas cores, como topázio, granada, ágata, entre outras.
Marina Chebabe
Marina Chebabe, do Atelier Verso, estreou esse ano. A designer busca criar peças com formas orgânicas, que retratem a natureza de alguma maneira. Ela utiliza muitas pedras preciosas com lapidações mais simples e rústicas, que valorizam a gema sem muita alteração do seu estado natural, o que torna cada pedra única. Minhas joias valorizam formas orgânicas e improváveis. Busco fugir do tradicional. Ela gosta de trabalhar com pedras preciosas, prata e ouro. Uso todo tipo de gemas e as escolho a dedo. As pedras preciosas foram formadas há milhares de anos e acredito que nelas contém uma história, que traduzo em versos para vestir.
Características das joias
Gemas preciosas, metais nobres e o tipo de lapidação são apenas alguns dos quesitos para que uma joia seja considerada, na prática, uma joia. Carolina Poubel, diretora da Oficina Escola Capixaba de Design e Joalheria, explica que atualmente existem dois nichos neste mercado, que é o da joia comercial e o da autoral. A comercial precisa ter materiais nobres, raros ou valiosos. A pureza, tipo de lapidação e tamanho também influenciam no valor final, diz. Já as joias autorais são peças únicas que não são reproduzíveis. Nesse nicho, a joia, para ser joia, precisa ser única, independente do material usado, explica ela, que já fez peças com concreto, ouro, diamante e pedras brasileiras. Vale ressaltar que nas chamadas semijoias, o que aparece são materiais menos nobres, como alumínio e latão, revestidos de banhos de metais preciosos. Já as pedras são sintéticas ou mais facilmente encontradas na natureza, como quartzos e água-marinha.