Nos looks do red carpet, o retorno do glamour

O glamour reinou no Red Carpet em 2019 Crédito: Reprodução/ Instagram

O futuro é feminino. E, em Hollywood, o presente também. Sob pressão do meio artístico e de mulheres famosas e altamente articuladas, a indústria cinematográfica se esforça e se policia para ser um exemplo de igualdade entre os gêneros. Assim sendo, o tapete vermelho serviu de palco para as atrizes que brilharam em cena reafirmarem seu poder.

Em termos de moda, esse momento empoderado rendeu vestidos de gala glamourosos, de alta-costura, com tules em ombros empinados e saias vaporosas, fendas ousadas, babados em camadas e uma cartela de cores sortida, passeando entre o amarelo, o vermelho, o pink e os tons pastel e os metalizados.

Ninguém apostou no minimalismo. O momento não é para modéstia, e a moda caminha para a retomada de uma elegância clássica. Algumas, no entanto, perseguiram uma estética aliada à modernidade.

Entre as mais chiques estavam Charlize Theron, sempre matadora, dessa vez com um vestido cinza azulado com ombros marcados da Dior, e Brie Larson, vencedora do Oscar de melhor atriz no ano passado e nome disputado entre as marcas de luxo hoje em dia. Neste domingo, 24, ela foi de Céline.