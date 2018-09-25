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Semana de moda

No primeiro dia de Paris, imagens e moda de sonhos

A temporada do verão 2019 entra na reta final na capital francesa, que confirmou sua vocação para realizar sonhos já no primeiro dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 13:05

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 13:05

Encerrada a semana de moda italiana, a temporada do verão 2019 entra na reta final em Paris, onde mais de 80 marcas apresentam suas coleções até a próxima terça, 2 de outubro. No primeiro dia, confirma-se a vocação da capital francesa por criar imagens de sonhos.
A começar pela Dior, comandada pela estilista italiana Maria Grazia Chiuri. Com referências ao universo da dança, suas relações com corpo e mulheres como Pina Bausch, Isadora Duncan e Martha Graham, o desfile da marca contou com uma apresentação coreografada pela israelense Sharon Eyal sobre uma passarela coberta de pétalas de rosas. "Temos que fazer algo que seja uma experiência", declarou Chiuri. Entre os destaques da coleção, as peças que permitem liberdade de movimento, como os vestidos inspirados em tutus ultraleves, com drapeados, camadas de babados e bordados de plumas emulando flores trabalhados numa cartela de cores clarinhas, sóbrias.
Na sequência, Simon Porte Jacquemus apresentou no jardim da embaixada italiana sua coleção La Riviera. Nascido em Marselha, no sul da França, o estilista é conhecido pelo astral solar, bem-humorado e sexy de suas criações. Nessa estação, essa combinação se materializa em vestidos amplos e decotados que tinham bustiês triangulares como ponto de partida, em chemises sensuais, bodies coloridos e bolsas em versões exageradamente grandes ou ridiculamente pequenas.
No fim do dia, a Gucci trouxe uma dose de excentricidade à temporada com um desfile no mitológico clube Le Palace, palco de uma efervescente mistura de moda, música e cultura underground nos anos 1980.
Com direito a apresentação de Jane Birkin (cantando Baby Alone in Babylone), mostrou um guarda-roupa digno da exuberância da época, em que não faltam brilhos, franjas, cores vibrantes e babados - juntos e misturados. Uma bem-vinda dose de fantasia. A cara de Paris.
As informações são do jornal
O Estado de S. Paulo.

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