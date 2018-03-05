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Tapete Vermelho

No Oscar, artistas voltam ao luxo dos brilhos e das cores

As celebridades trouxeram o glamour em diferentes modelos de vestidos e ternos na noite da premiação mais esperada do ano

Publicado em 05 de Março de 2018 às 16:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 16:43
Looks brilhantes passaram pelo tapete vermelho Crédito: Getty Images/Jeff Kravitz
Depois dos vestidos pretos de protesto, das rosas brancas, dos broches em defesa da luta contra o assédio sexual, as artistas de Hollywood resolveram usar o tapete vermelho para fazer o que sempre fizeram: aparecer com modelos brilhantes, coloridos, decotados e, em alguns casos, extraordinários.
Rosa, azul, amarelo, metalizado e branco (muitos modelos brancos, por sinal) marcaram a noite cobertos de glamour.
Lupita Nyongo, Gal Gadot, Jennifer Lawrence Crédito: Reprodução/Instagram
Na turma das que acertaram de paetês e metalizados, estavam Jennifer Lawrence, dona de um contrato antigo com a grife Dior, Gal Gadot, a atriz de Mulher-Maravilha, com longo de franjas, da grife Givenchy, e Lupita Nyongo, maravilhosa de Versace dourado, que caiu perfeitamente bem para ela.
Jane Fonda, Timothee Chalamet, Margot Robbie Crédito: vanityfair.com
Jane Fonda, incrivelmente bem, aos 80 anos, abriu a série de brancos com um modelo de ombreiras e um decote geométrico, da Balmain. Margot Robbie, estrela de Eu, Tonya, preferiu um branco, chique e à prova de erros da Chanel. Mais ousado, o ator Timothée Chalamet, de Me Chame Pelo Seu Nome, quebrou a rigidez do dress code masculino, adotando também o branco no smoking, ao lado de botas pretas - não à toa, ele é o atual queridinho da indústria da moda.
 
Nicole Kidman, Saoirse Ronan, Greta Gerwig, Elza Gonzalez. Crédito: www.vanityfair.com
Nicole Kidman surpreendeu de azul royal, da Armani Privé, enquanto Saoirse Ronan apostou em um longuete rosa millenial (um tom rosa de claro). De amarelo, uma cor meio ingrata para a noite, brilharam Greta Gerwig e a jovem Elza Gonzalez.
Ashley Judd e Mira Sorvino Crédito: Getty/ Kevin Mazur
Enfim, desta vez, no tapete vermelho, as cores falaram alto e o discurso político ficou em segundo plano, sendo colocado apenas quando Ashley Judd e Mira Sorvino posaram juntas, lembrando que foram as primeiras a acusar o produtor Harvey Weinstein de assédio, no caso que abalou Hollywood. 

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