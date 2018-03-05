No Oscar, artistas voltam ao luxo dos brilhos e das cores

Looks brilhantes passaram pelo tapete vermelho Crédito: Getty Images/Jeff Kravitz

Depois dos vestidos pretos de protesto, das rosas brancas, dos broches em defesa da luta contra o assédio sexual, as artistas de Hollywood resolveram usar o tapete vermelho para fazer o que sempre fizeram: aparecer com modelos brilhantes, coloridos, decotados e, em alguns casos, extraordinários.

Rosa, azul, amarelo, metalizado e branco (muitos modelos brancos, por sinal) marcaram a noite cobertos de glamour.

Lupita Nyongo, Gal Gadot, Jennifer Lawrence Crédito: Reprodução/Instagram

Na turma das que acertaram de paetês e metalizados, estavam Jennifer Lawrence, dona de um contrato antigo com a grife Dior, Gal Gadot, a atriz de Mulher-Maravilha, com longo de franjas, da grife Givenchy, e Lupita Nyongo, maravilhosa de Versace dourado, que caiu perfeitamente bem para ela.

Jane Fonda, Timothee Chalamet, Margot Robbie Crédito: vanityfair.com

Jane Fonda, incrivelmente bem, aos 80 anos, abriu a série de brancos com um modelo de ombreiras e um decote geométrico, da Balmain. Margot Robbie, estrela de Eu, Tonya, preferiu um branco, chique e à prova de erros da Chanel. Mais ousado, o ator Timothée Chalamet, de Me Chame Pelo Seu Nome, quebrou a rigidez do dress code masculino, adotando também o branco no smoking, ao lado de botas pretas - não à toa, ele é o atual queridinho da indústria da moda.





Nicole Kidman, Saoirse Ronan, Greta Gerwig, Elza Gonzalez. Crédito: www.vanityfair.com

Nicole Kidman surpreendeu de azul royal, da Armani Privé, enquanto Saoirse Ronan apostou em um longuete rosa millenial (um tom rosa de claro). De amarelo, uma cor meio ingrata para a noite, brilharam Greta Gerwig e a jovem Elza Gonzalez.

Ashley Judd e Mira Sorvino Crédito: Getty/ Kevin Mazur