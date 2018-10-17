Índia registra 80 casos confirmados de contaminação pelo vírus zika

Vírus da zika é investigado por causar diferentes malformações durante a gravidez, entre elas a microcefalia Crédito: Divulgação/Santa Casa de Misericórdia do Pará

A Índia registrou 80 casos confirmados de contaminação pelo vírus zika, dos quais 22 entre grávidas, desde o mês passado apenas no estado do Rajastão, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (17).

O país registrou seus primeiros casos da doença em janeiro do ano passado no estado vizinho de Gujarat.

Desde a epidemia em grande escala do vírus zika em 2015, mais de 1,5 milhão de pessoas em mais de 70 países foram infectadas, principalmente na América do Sul. Em alguns casos, a contaminação em grávidas resultou no nascimento de bebês com microcefalia.

Em Jaipur, capital do Rajastão, 330 equipes especiais percorrem a cidade para combater os mosquitos com fumigações.

A sensibilização é vital no controle de doenças de transmissão vetorial. Tudo será feito para informar as pessoas J P Nadda, ministro da Saúde