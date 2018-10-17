Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
22 em grávidas

Índia registra 80 casos confirmados de contaminação pelo vírus zika

Mais de 20 foram entre mulheres grávidas. A contaminação pode causar malformações nos bebês

Publicado em 

17 out 2018 às 12:08

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 12:08

Vírus da zika é investigado por causar diferentes malformações durante a gravidez, entre elas a microcefalia Crédito: Divulgação/Santa Casa de Misericórdia do Pará
A Índia registrou 80 casos confirmados de contaminação pelo vírus zika, dos quais 22 entre grávidas, desde o mês passado apenas no estado do Rajastão, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (17).
O país registrou seus primeiros casos da doença em janeiro do ano passado no estado vizinho de Gujarat.
Desde a epidemia em grande escala do vírus zika em 2015, mais de 1,5 milhão de pessoas em mais de 70 países foram infectadas, principalmente na América do Sul. Em alguns casos, a contaminação em grávidas resultou no nascimento de bebês com microcefalia.
Em Jaipur, capital do Rajastão, 330 equipes especiais percorrem a cidade para combater os mosquitos com fumigações.
A sensibilização é vital no controle de doenças de transmissão vetorial. Tudo será feito para informar as pessoas
J P Nadda, ministro da Saúde
O vírus zika também foi identificado no estado de Tamil Nadu em julho de 2017. Segundo a Organização Mundial da Saúde, não haverá vacina disponível contra a doença antes de 2020.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados