Não confunda a liberdade de expressão com permissão para ofender

PERGUNTA: CHICO
"Dia desses, presenciei uma exposição desagradável e sem consistência entre pessoas que resolveram usar uma rede social para bater boca sobre preferências políticas. Até aí nada demais, se a discussão não fosse para o lado da baixaria. Muito deselegante"
Vou dizer uma verdade que muitas pessoas não sabem: por incrível que possa parecer, a nossa opinião nem sempre interessa aos outros. Não devemos misturar o sentido de liberdade de expressão com permissão para ofender, condenar ou julgar. Respeitar a maneira de pensar e de viver das pessoas é fundamental. Alguns estudiosos consideram que navegar por longo tempo nas redes sociais causa um efeito parecido com o de consumo de álcool ou drogas. O usuário perde as inibições, perde discernimento, torna-se mais agressivo e fala ou escreve mais rapidamente do que pensa.
Por trás da tela de um celular ou computador, todos se tornam valentes e especialistas em praticamente tudo. Se não gosta da pessoa, não dê audiência. Se você não gosta da postura e da linha de pensamento de alguém, em vez de baixar o nível nas redes, simplesmente siga em frente, pule para outra página. Este não é um sinal de alienação, mas sim de que devemos nos poupar de coisas que não nos fazem bem e procurar conexão com o que faz sentido para nós. Em determinados momentos, devemos poupar os outros das opiniões que eles não pediram. Até a próxima!