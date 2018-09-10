Não confunda a liberdade de expressão com permissão para ofender

A sua opinião nem sempre importa Crédito: Reprodução/ Unsplash @johnschno





PERGUNTA: CHICO

"Dia desses, presenciei uma exposição desagradável e sem consistência entre pessoas que resolveram usar uma rede social para bater boca sobre preferências políticas. Até aí nada demais, se a discussão não fosse para o lado da baixaria. Muito deselegante"

Vou dizer uma verdade que muitas pessoas não sabem: por incrível que possa parecer, a nossa opinião nem sempre interessa aos outros. Não devemos misturar o sentido de liberdade de expressão com permissão para ofender, condenar ou julgar. Respeitar a maneira de pensar e de viver das pessoas é fundamental. Alguns estudiosos consideram que navegar por longo tempo nas redes sociais causa um efeito parecido com o de consumo de álcool ou drogas. O usuário perde as inibições, perde discernimento, torna-se mais agressivo e fala ou escreve mais rapidamente do que pensa.