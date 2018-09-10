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Não confunda a liberdade de expressão com permissão para ofender

Nossa colunista Luciana Almeida esclarece que a nossa opinião nem sempre faz bem ao outro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 17:19

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 17:19

A sua opinião nem sempre importa Crédito: Reprodução/ Unsplash @johnschno
 
PERGUNTA: CHICO
"Dia desses, presenciei uma exposição desagradável e sem consistência entre pessoas que resolveram usar uma rede social para bater boca sobre preferências políticas. Até aí nada demais, se a discussão não fosse para o lado da baixaria. Muito deselegante"
Vou dizer uma verdade que muitas pessoas não sabem: por incrível que possa parecer, a nossa opinião nem sempre interessa aos outros. Não devemos misturar o sentido de liberdade de expressão com permissão para ofender, condenar ou julgar. Respeitar a maneira de pensar e de viver das pessoas é fundamental. Alguns estudiosos consideram que navegar por longo tempo nas redes sociais causa um efeito parecido com o de consumo de álcool ou drogas. O usuário perde as inibições, perde discernimento, torna-se mais agressivo e fala ou escreve mais rapidamente do que pensa.
Por trás da tela de um celular ou computador, todos se tornam valentes e especialistas em praticamente tudo. Se não gosta da pessoa, não dê audiência. Se você não gosta da postura e da linha de pensamento de alguém, em vez de baixar o nível nas redes, simplesmente siga em frente, pule para outra página. Este não é um sinal de alienação, mas sim de que devemos nos poupar de coisas que não nos fazem bem e procurar conexão com o que faz sentido para nós. Em determinados momentos, devemos poupar os outros das opiniões que eles não pediram. Até a próxima!

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