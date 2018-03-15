Mulheres fazem sucesso no comando de três grupos do Estado

Flávia e Xuxu, do Grupo Neffa: Arma para acabar com o machismo sempre será o estudo Crédito: Marcelo Prest

Elas batalharam muito para chegar ao posto que ocupam hoje: o de chefe. Enfrentam o machismo com competência e se sentem extremamente confortáveis no comando de três grandes grupos do Estado

Não se nasce mulher. Torna-se uma.

A frase de Simone de Beauvoir  feminista francesa autora do livro O Segundo Sexo, de 1949  é atualíssima, uma vez que se aplica à vida de cada mulher que acorda todos os dias rumo ao trabalho, mesmo sabendo que o poder ainda está concentrado nas mãos dos homens.

Mulheres como as personagens desta matéria, que não só se tornaram grandes profissionais, como também lutaram pela posição que ocupam hoje  a de chefe.

Não foi fácil. Nunca é. Ostentar uma silhueta feminina nos corredores de grandes grupos necessita, além de competência, muita coragem. Porque não são poucos os julgamentos.

É verdade que elas tiveram oportunidades que muitas outras não tiveram. Mas foram unânimes em dizer que um supercargo no alto escalão de uma empresa não significa nada se não há competência para ocupá-lo. E é exatamente sobre esse assunto que se aprofunda uma das diretoras do Grupo Neffa, Xuxu, que trabalha ao lado da irmã, Flávia. As duas começaram a carreira fora da empresa da família, mas enveredaram para um caminho sem volta há alguns anos.

Semanalmente, Xuxu se dedica ao menos 10h aos livros, artigos, análises e balanços que possam acrescentar algo para o dia a dia da empresa. Você tem que entender como funciona a sua empresa. E a arma para isso sempre será o estudo. Depois de entrar na empresa da família, eu destronei quem eu precisava destronar só com o meu conhecimento, comenta Xuxu, que já vinha de uma rotina de trabalho em uma multinacional.

Apesar de toda a experiência, de um cargo relevante que eu já ocupava em outra empresa, quando comecei na da família eu precisei me readequar em alguns pontos. A logística de uma empresa familiar é diferente, por maior que seja ela. Mas a história até aqui não foi um mar de rosas. Na opinião de Xuxu, é preciso ter vocação para ser empresária. Para ela, a motivação veio quando tinha 23 anos. Quando entrei na empresa da família sofri um choque cultural, porque o parâmetro que eu tinha era a empresa na qual eu trabalhava. Eu queria perpetuar o grupo. Por isso, a primeira coisa que fiz foi me tornar imprescindível, dispara.

Ela contou com o apoio da figura materna para quebrar o machismo. Minha função foi conquistada. Eu e mamãe enfrentamos o machismo de frente e o quebramos com conhecimento, detalha. Advogada por formação, Flávia, a irmã de Xuxu, também ralou pra chegar onde chegou. E buscou inspiração no esporte. Sempre fui atleta. No esporte, é você por você. Quando entrei na empresa, que foi quando nossa mãe morreu, em 2010, trabalhei muito esse meu lado e senti essa diferença, diz.

Apesar da trajetória de ambas, Flávia garante que elas nunca deixaram o sucesso subir à cabeça. Até hoje não são ligadas em títulos. Essas atitudes, segundo elas, só distanciam o patrão dos empregados e quebram um ciclo importante de comunicação  essencial para uma empresa saudável. E isso é um espelho de como a engrenagem tem que funcionar no âmbito empresarial. Ainda mais em tempos de crise, temos que investir no que nos dará retorno e se for algo diferente, que seja. Não estamos preocupadas com julgamentos, finaliza Xuxu.





Ana Caiado, do grupo Enseada: Meus filhos praticamente nasceram dentro da loja Crédito: Marcelo Prest





Universitária empreendedora

A empresária Ana Caiado também é exemplo de empreendedorismo, já que ainda na faculdade decidiu investir em uma franquia do O Boticário  há 37 anos. Hoje é diretora, ao lado do marido, do Grupo Enseada, e já vê a filha e o filho trilhando os caminhos de gestão que ela garante estar no DNA da família. Tudo começou com uma viagem a São Paulo. Na época a marca era desconhecida em grande parte do Brasil, mas nós ficamos encantadas com o modelo de negócio e a qualidade dos produtos, lembra. Ela detalha que naquele momento o sistema de franquias ainda era novidade no País e pouca gente conhecia a forma como o modelo funcionava. Eu e minha irmã abrimos a primeira loja há 37 anos e decidimos montar o empreendimento no único shopping que havia em Vitória. Também investimos, na ocasião, em uma marca de esportes e contamos com a ajuda do nosso pai, Ralphe Nolasco, comenta.

Ana diz que encontrou dificuldades, mas nenhuma que tenha ligação com o fato de ela ser mulher. Os problemas, segundo ela, vieram em função das crises que o país protagonizou no cenário econômico, principalmente. Mas nossa determinação sempre nos impulsionou. Talvez o fato de sermos mulheres  e muito jovens  possa ter sido um pouco dificultador em alguns aspectos, mas principalmente dentro da marca isso não era problema, avalia.

Como começou nova, ela conciliou faculdade e trabalho, depois família e trabalho. Meus três filhos nasceram praticamente dentro da loja, brinca ela, que acabou fechando a loja de artigos esportivos para focar somente no ramo dos cosméticos e perfumaria. A marca com a qual trabalhamos demandava dedicação exclusiva e nessa longa jornada conseguimos credenciar franqueados em todo o Espírito Santo, detalha. Hoje ela conta com o suporte do marido, Hugo, e já comemora a atuação dos filhos no grupo. Ariana está na gestão financeira e Emílio, na comercial, conta.

Atualmente, o grupo Enseada conta com lojas em Vitória, Serra e Aracruz, no Espírito Santo, e Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana e São Francisco do Itabapoana, no Rio de Janeiro. E tem uma história curiosa. Conhecemos a marca O Boticário em um anúncio em A GAZETA. A partir dele é que fizemos nosso primeiro contato para a abertura da primeira loja da marca no Espírito Santo, finaliza.









Duda Buaiz: Cargos são cargos. Se é homem ou mulher, não importa Crédito: Divulgação/Grupo Buaiz

Eram eu e 40 homens

Assim que terminou o curso de Administração, Eduarda Buaiz estava pronta para aceitar uma proposta para gerir uma empresa de bebidas e se dedicar a um mestrado  um convite da própria universidade, uma vez que se formou como primeira da turma. Antes de assumir esse cargo, no entanto, foi requisitada pelo pai, Américo Buaiz, que já ocupava cargo relevante no Grupo Buaiz, no Espírito Santo.

Lembro de dizer ao meu pai: mas eu vou perder a bolsa para o mestrado!. E ele disse: depois pago um mestrado pra você. Naquele momento, voltei a Vitória como consultora e fui subindo até chegar ao cargo que me encontro na empresa, destaca.

Hoje, Duda (como é conhecida) é diretora geral da Buaiz Alimentos, mas o caminho que percorreu também não foi fácil.

Conquistou tempos depois a gerência financeira, reestruturou a área, que estava precisando de uma nova roupagem, e participou de um momento decisivo na empresa.

Certa ocasião, o dólar desvalorizou muito e a empresa passou por um momento delicado. Ali nós reestruturamos todo o modelo comercial e unificamos os setores financeiros do grupo, conta ela, lembrando que teve que se impor perante muitos homens para provar que não estava ali de brincadeira.

Lembro-me de uma reunião nacional que participei, sobre questões do ramo do trigo, envolvendo empresários que trabalham com moagem. Eram eu de mulher e 40 homens. Outra vez, fora do país, fui visitar uma fornecedora de equipamentos e lá estavam 20 homens e eu. Nessa ocasião eu virei praticamente um E.T.. Todos queriam saber como uma mulher era CEO de um grupo desse gabarito, lembra ela, às gargalhadas, ressaltando que estranhou esse comportamento por parte de executivos de outros países também. Pensava que no primeiro mundo isso já era capítulo passado.

A diretora aposta no respeito, que a própria mulher impõe, e na qualificação para que a desigualdade entre homens e mulheres, no mercado de trabalho e nas relações interpessoais, diminua até chegar a zero. Dentro de casa eu nunca tive esse problema. Papai sempre foi mente aberta. Mas nas gerações passadas não era assim e quem foi rompendo isso com o trabalho fui eu, conta ela, que no dia da entrevista havia chegado de Milão, na Itália, antes do almoço e às 15h já estava na empresa para cuidar dos assuntos que a esperavam desde que havia viajado.

Quebrar tabus não é fácil. Quando nos damos conta, vemos que sempre há um novo obstáculo a ser enfrentado.

Até por isso, Duda diz ser contra eventos e convenções só para mulheres. Ela pondera que, dessa forma, não será possível lutar por igualdade. Pode me chamar para um evento da minha área, para uma festa, mas acho que tenho que ir antes de tudo como pessoa, a Eduarda. Como quebrar a desigualdade com essa divisão? É só se dar o respeito e ter postura. Ninguém disse que seria fácil e estar no cargo que estou sendo mulher não me incomoda nem um pouco, ressalta.

Os cargos são cargos e salários são salários. Se é homem ou mulher, não importa. O cargo tem uma descrição e um objetivo. Cumprindo os quesitos, seja quem for, o que importa é a competência da pessoa.