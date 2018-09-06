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Moda com inclusão

Mulheres com deficiência e com Down estrelam capas da 'Teen Vogue'

As modelos são Chelsea Werner, ginasta e modelo com síndrome de Down, Jillian Mercado, que tem distrofia muscular espástica, e Mama Cax, blogger, modelo, amputada e defensora de pessoas deficientes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 15:01

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 15:01

A teen Vogue traz pessoas com deficiência e com síndrome de Down nas três "capas" do mês Crédito: Reprodução/ Instagram
Não tem Rihanna nem Beyoncé nem famosa alguma no que parece ser a edição de setembro mais disruptiva lançada este ano. É a da Teen Vogue, título que se transformou numa plataforma 100% digital e que levando a diversidade a novos patamares traz pessoas com deficiência e com síndrome de Down estrelando as três "capas" do mês.
São respectivamente Chelsea Werner, ginasta e modelo com síndrome de Down, Jillian Mercado, que tem distrofia muscular espástica, e Mama Cax, blogger, modelo, amputada e defensora de pessoas deficientes.
Em uma matéria que questiona "como é ser uma modelo portadora de deficiência na indústria da moda", elas surgem em imagens da fotógrafa Camila Falquez, com moda de Lana Jay Lackey, e num texto em que são apresentadas pela jornalista, ativista e portadora de paralisia cerebral Keah Brown, 26.
"Pessoas com deficiência e modelos com deficiência ainda são deixados de fora da maioria das campanhas e desfiles. Essa falta de representatividade tem implicações", escreve a jornalista. "Quando você fica tanto tempo sem se enxergar é fácil interpretar essa falta de representação como significando que você é feia e indigna, que você merece ser invisível ou até pior, é grotesca. Esse apagamento pode ter impacto na sua saúde mental", continua ela, antes de apresentar um histórico da diversidade e seus benefícios (sociais, comerciais e mercadológicos) na moda.
No Brasil, embora ainda longe de ser tratado de maneira tão profunda e impactante pelas publicações de moda, o assunto vem ganhando alguma repercussão nas passarelas de marcas, como Renner, Água de Côco, À La Garçonne, Fernanda Yamamoto e Ronaldo Fraga.

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