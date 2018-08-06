Celebridades

Ms. Lauryn Hill lança uma coleção de roupas para chamar de sua

A cantora estrela a campanha de inverno para a marca de casacos Woolrich

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 17:52

Redação de A Gazeta

No vídeo da campanha Ms.Lauryn Hill caminha pelas ruas da região de Washington Heights, em Nova York Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)
Depois de anos de uma vida suave e longe dos holofotes, Ms. Lauryn Hill está de volta. Em turnê pelo mundo celebrando os 20 anos de seu aclamado álbum "The Miseducation of Lauryn Hill" e agora na moda, estrelando campanha de inverno e lançando uma coleção cápsula com a marca de agasalhos Woolrich.
No vídeo da campanha, fotografada por Jack Davison com styling de Mel Ottenberg, ela caminha pelas ruas da região de Washington Heights, em Nova York, onde gravou o clipe de "Doo Wop (That Thing)", usando peças estampadas com imagens tiradas do encarte de seu disco. Na trilha sonora, uma versão muito cool de "Ex-Factor", só com voz e acompanhamento de piano.
As peças da coleção de Ms. Lauryn Hill para a Woolrich serão comercializadas em lojas da marca dos EUA e da Europa.

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

