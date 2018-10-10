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Personalidade Fashion

Moschino lança linha de roupas para rede de fast fashion

A grife italiana se uniu a H&M para a sua nova coleção, que promete trazer peças com um DNA divertido e sarcástico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 16:58

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 16:58

. Crédito: Reprodução/ Instagram @moschino
Depois de agitar o mundo da moda com suas parcerias com grandes grifes, como Versace, Balmain e Karl Lagerfeld, a H&M se une a Moschino para sua coleção. Serão roupas e acessórios com o DNA divertido e sarcástico da grife italiana, que unem tanto criações do estilista Jeremy Scott, que comanda a marca desde 2013, quanto peças de arquivo desenhadas por Franco Moschino.
A campanha em collab, batizada de "Moschino (tv) H&M", foi clicada pelo fotógrafo de moda Steven Meisel e inspirada em um desfile de alta-costura dos anos 1950. As fotos são estreladas por modelos como Gigi Hadid, Stella Maxwell, Imaan Hammam e a brasileira Valentina Sampaio.
A coleção chega no site e em lojas selecionadas da H&M pelo mundo no dia 8 de novembro.

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