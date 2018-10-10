Moschino lança linha de roupas para rede de fast fashion

Depois de agitar o mundo da moda com suas parcerias com grandes grifes, como Versace, Balmain e Karl Lagerfeld, a H&M se une a Moschino para sua coleção. Serão roupas e acessórios com o DNA divertido e sarcástico da grife italiana, que unem tanto criações do estilista Jeremy Scott, que comanda a marca desde 2013, quanto peças de arquivo desenhadas por Franco Moschino.