Modelo se casa usando conjunto de rede de 'fast fashion'

Modelo é a quinta mais seguida do instagram Crédito: emais.estadao.com.br

A modelo Emily Ratajkowski, conhecida por ser fenômeno no Instagram, sendo a quinta top mais seguida na plataforma, surpreendeu seus 16,6 milhões de seguidores ao anunciar que tinha se casado na última sexta-feira, 24. "Eu tenho uma surpresa para vocês", escreveu ela no Stories. "Me casei hoje."





Modelo postou fotos em seus stories do Instagram Crédito: revistalofficiel.com.br

A união com o ator Sebastian Bear-McClard, seu namorado há poucas semanas, ocorreu de maneira discreta em um cartório em Nova York (EUA). Além do anúncio inusitado do matrimônio, todo o evento ocorreu de maneira não tradicional, incluindo o look de Emily.

Conjunto da Zara usado para o casamento Crédito: revistalofficiel.com.br