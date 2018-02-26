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Celebridades

Modelo se casa usando conjunto de rede de 'fast fashion'

Emily Ratajkowski, conhecida por ser fenômeno no Instagram, com 16,6 milhões de seguidores, usou um look da Zara
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 17:25

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 17:25

Modelo é a quinta mais seguida do instagram Crédito: emais.estadao.com.br
A modelo Emily Ratajkowski, conhecida por ser fenômeno no Instagram, sendo a quinta top mais seguida na plataforma, surpreendeu seus 16,6 milhões de seguidores ao anunciar que tinha se casado na última sexta-feira, 24. "Eu tenho uma surpresa para vocês", escreveu ela no Stories. "Me casei hoje."
 
Modelo postou fotos em seus stories do Instagram Crédito: revistalofficiel.com.br
A união com o ator Sebastian Bear-McClard, seu namorado há poucas semanas, ocorreu de maneira discreta em um cartório em Nova York (EUA). Além do anúncio inusitado do matrimônio, todo o evento ocorreu de maneira não tradicional, incluindo o look de Emily.
Conjunto da Zara usado para o casamento Crédito: revistalofficiel.com.br
Em vez do tradicional vestido branco, ela usou um casaco mostarda com calça da mesma cor, ambos da Zara. Ao todo, o look custou US$ 198,90, cerca de R$ 643. A top completou o visual com chapéu preto, com véu da mesma cor, e sandálias de tiras.

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