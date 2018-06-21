Moda e arte andam juntas nas peças de Cristina Cordeiro

. Crédito: Cristina Cordeiro

De terras nordestinas para a capital do país, em Brasília, Cristina Cordeiro seguiu desde muito nova em busca do seu sonho: propagar mundo a fora suas ideias. Suas criações reúnem, em uma só marca, todos os tipos de arte  a música, a dança, o teatro, o cinema, a fotografia e as diversas formas de expressão do corpo. Neste panorama, Cristina produz uma roupa que, segundo ela, transcende o espírito do artista que habita em cada um de nós, exaltando sempre o conforto e a leveza.

Ao iniciar a carreira ainda muito nova, com a inspiração da sua mãe  que fazia todas as suas roupas  Cristina criou um conceito de desenvolver peças ao longo dessa trajetória com a cara de gente! E depois de consolidar sua grife no Rio de Janeiro, a marca se destacou também nos palcos, por meio de artistas de expressão como Ney Matogrosso, Isabela Taviani, Elisa Lucinda, Moraes Moreira e Mariene de Castro. Além disso, suas peças também estão em novelas e espetáculos de teatro, dança, entre outros.

,. Crédito: Cristina Cordeiro

Agora, as peças de Cristina Cordeiro chegam para os capixabas com exclusividade na pop up store Simultâneo. A loja apresenta, a cada mês, as criações de artistas consagrados no Rio de Janeiro que ainda não estão disponíveis no Estado. Confira a seguir um bate papo com a artista.

QUANDO VOCÊ PERCEBEU O SEU TALENTO PARA MODA?

Eu sempre digo que sou estilista desde criança. Minha mãe fazia minhas roupas e eu escolhia os tecidos. Ela fazia do jeito que eu pedia. Logicamente, com os retalhos eu já exercitava os modelos nas bonecas. Daí veio a minha tendência. Está praticamente no meu DNA porque existe também a tradição nordestina da costura e dos bordados

SUA FAMÍLIA TE APOIOU NA SUA TRAJETÓRIA? COMO FOI SUA CAMINHADA ATÉ SE CONSOLIDAR COM UMA GRIFE CARIOCA?

Minha família sempre me apoiou em tudo. Sempre tive uma veia para a arte e, como tudo nesta área, isso parte de uma intimidade, uma sintonia que nasce com você. Minha roupa é assim, não sigo tendências, nem moda. Faço o que gosto de vestir, faço para mim. Se ficar bom, eu desenvolvo para as pessoas vestirem. Mas, o importante é a pessoa ter a mesma sensação que eu. Se sentir linda, jovem, confortável e fazendo a diferença. Faço roupa para usar no dia a dia, para que ela seja uma aliada a imagem de quem a veste, que nunca destrua a própria beleza e sim que ela seja uma composição na imagem. Na personalidade.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS NO MUNDO DA MODA DE HOJE?

Muitos. O mundo globalizado te dá muita coisa boa, como a informação e a tecnologia. Só que ele também massacra os pequenos criadores, que tem que nadar contra uma correnteza avassaladora no sentido de produção e uso de material sustentável, que torna tudo muito caro e difícil de conseguir. Mas, não podemos nunca nos dar por vencidos. A criatividade sempre será a magia do criador. A moda, em si, está sendo vencida pelo autoral, pela roupa com mais personalidade, pelo conforto com diferencial. O consumidor está mais exigente, mais pé no chão e a moda já não tem muito lugar para ser jogada fora a cada estação.





O QUE EVOLUIU NA MODA DESDE O INÍCIO DE SEU TRABALHO, EM BRASÍLIA? QUAIS OS CONCEITOS QUE MAIS MODIFICARAM?

É uma evolução natural. É uma maturidade que vamos avançado juntas, na idade, na pegada, no acabamento, na atitude e, principalmente, no desafio de vestir uma mulher cada vez mais livre, mais bonita e mais forte. O mais interessante é que o DNA da marca nunca se perdeu. Desde Brasília minha marca é artística, tem minha própria essência, passando pelas artes plásticas, pois faço pintura nos tecidos. Isso já dá muita personalidade aos modelos. Também passa pela dança, pelo universo feminino, que é minha grande inspiração, e pela música, que anda comigo desde muito cedo. Trato minha roupa como uma artista que brilha com a pessoa no palco de cada vida. Visto músicos, bailarinos, artistas... Sempre estou com as pessoas que têm a mesma intuição, o mesmo pensamento, no caso no mundo artístico.

COMO É A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO PARA UMA NOVA COLEÇÃO? VOCÊ COSTUMA TER REFERÊNCIAS?

Estou sempre construindo coleções. Minha inspiração não é de trabalho e sim de diversão em construir. Tenho uma veia na área de arquitetura também, e é surpreendente. Quando faço uma viagem para me inspirar, não são as roupas que cumprem essa função, e sim a arquitetura, a construção de ambientes. Acho que por isso admiro os criadores japoneses, para esses eu tiro o chapéu.

COMO É VER OS ARTISTAS RENOMADOS USAREM SUAS PEÇAS? TEM ALGUMA PERSONALIDADE FAMOSA QUE VOCÊ AINDA PRETENDE VESTIR UM DIA?

Acho que o artista legítima a roupa de uma forma especial. Ele vai para uma mídia em que a roupa é vista em outra proporção, e com um contexto específico. Fico muito orgulhosa de ver isso acontecer, de desenvolver um figurino em que ele, o artista, se sinta seguro, e que cumpra o papel de estar completo, num palco, como uma extensão de seu trabalho. O frio na barriga não é só deles, é sempre um desafio. Já fiz grandes trabalhos para artistas como Ney Matogrosso, Isabela Tavoani, Elisa Lucinda, Moraes Moreira e a atriz Mariene de Castro. Além disso, trabalhei com figurinos para novelas e peças de teatro e espetáculos de dança também. Gosto de todos, quero vestir quem vier, quem for escolhido pelo universo (risos).

QUAL SUA EXPECTATIVA EM RELAÇÃO AO FUTURO DA MODA? O QUE VOCÊ ACHA QUE ELA NOS RESERVA?

Minha expectativa é que a moda seja cada vez mais consciente. Menos moda e mais estilo. Que a grande indústria saiba reconhecer e respeitar o profissional braçal que costura, que está na fábrica, num lugar que ninguém vê e nem imagina. Mas, que está fazendo o trabalho primário para que a roupa chegue ao consumidor da melhor forma para ele usar. Que o mercado seja solidário com a saúde, com a natureza, com o ser humano e com os animais. E que nós tenhamos paz para criar e trabalhar com dignidade!



