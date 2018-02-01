Ministra do STF vota pela proibição de cigarros com sabor

A decisão atingiria apenas cigarros com sabor, e não todo tipo de fumo Crédito: Reprodução | Internet

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar nesta quinta-feira (1º) a legalidade da resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que proibiu a fabricação e venda de cigarros com sabor artificial. A relatora, ministra Rosa Weber, deu uma liminar em 2013 suspendendo a norma da Anvisa até que o processo fosse julgado em plenário. Hoje, ao analisar o mérito, ela votou de forma contrária, pela legalidade da resolução. Para ela, o órgão tem poderes para proibir a venda do produto como parte de uma política de saúde pública.

"O direito fundamental à liberdade de iniciativa contido na carta política não impede a imposição pelo Estado de condições e limites a atividades privadas, tendo em vista a proteção da saúde e o direito à informação", afirmou Rosa Weber, acrescentando que a decisão atingiria apenas cigarros com sabor, e não todo tipo de fumo.

O ministro Alexandre de Moraes votou em seguida e discordou da ministra. Para ele, a Anvisa extrapolou ao criar a regra, porque não teria poderes, como agência reguladora, para estabelecer restrições de produtos derivados do tabaco. Ainda faltam votar os outros nove ministros do STF. A expectativa é de que o julgamento seja concluído ainda nesta quinta-feira.

"A ação não discute se o cigarro faz mal ou não à saúde, mas se estaria dentro do poder normativo da Anvisa proibir de forma absoluta a produção, a importação e a comercialização de um tipo especifico de produto derivado do tabaco", explicou Moraes.

Na ação, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) alegou que a norma resultaria na proibição de todos os cigarros produzidos pela indústria, por restringir a utilização de qualquer substância que não seja tabaco ou água. A entidade também argumentou que a norma da Anvisa resultaria no fechamento de fábricas e na demissão de trabalhadores, e que a restrição só poderia ser determinada pelo Congresso Nacional.