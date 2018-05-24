'Minha história 3 em 1 com a Revista.ag'

Andressa Machado, diagramadora da Revista.ag Crédito: Fernando Madeira

Comecei minha colaboração na Revista.AG logo depois de sua estreia. Inicialmente, como diagramadora. Foi desafiador, para mim especialmente, porque precisava mudar meu jeito de ver sobre um trabalho que eu fazia com as mãos nas costas (rsrsrsrs). Até então, eu era acostumada a fazer as páginas do jornal, mais comumente conhecidas como quadradinhas, na nossa linguagem editorial. Já para uma diagramação no estilo da Revista.ag, é preciso um olhar diferenciado, aberto a N possibilidades para fazer uma diagramação mais dinâmica, divertida, funcional, atraente e, acima de tudo, que valorize o conteúdo informativo. Desafio feito. Desafio cumprido. Uma verdadeira escola, a qual tenho muito orgulho de fazer parte. E o melhor de tudo isso: continuo aprendendo a cada edição.

E, como na vida, às vezes precisamos sair da nossa zona de conforto Ai que medo que dá, não é verdade?! Mudar, fazer o diferente, enfim Medrosa que sou, confrontei meus fantasmas e aceitei a missão de, também, escrever. Como assim?! Eu, tímida e cheia de receios, engoli o choro e fui em frente. Resultado: A-MEI!!! E me perguntei por que não tinha feito antes?! Mas, aquele era o momento certo, antes tarde do que nunca. Mariana, supereditora, sempre generosa comigo com sua orientação, paciência, ensinamentos e incentivos, me deu total apoio nas pautas e nas minhas choradeiras por mais espaço. Foi uma experiência incrível. Me rendeu várias matérias de capa, chamadas na capa do Jornal A Gazeta e até prêmio - uma homenagem - pra ser mais exata. Inesquecível.

E, mais uma vez, me superei: Fui com a cara e a coragem e me ofereci para fazer a coluna Casa Gourmet. Assumi, ali, um compromisso não só com a Revista.ag, mas, especialmente, com os leitores em levar até eles dicas e novidades da área de decoração, utilidades e afins. Foi muito gratificante. Conheci muita gente, aprendi muito sobre o assunto, me doei, mas também recebi muito retorno positivo, demonstrações de carinho dos leitores que me escreviam elogiando meu trabalho: isso não tem preço!!!