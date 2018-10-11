Micaela Góes: 'Organizar é reduzir estresses e facilitar a vida'

Padronizar cabides, reorganizar a sala de estar, adaptar a casa por conta do bichinho de estimação ou guardar as roupas por cores. Aos 43 anos, a personal organizer Micaela Góes virou uma das maiores referências quando se trata de organização. As dicas práticas se espalharam pelo Brasil principalmente com o seu programa Santa Ajuda, do GNT, que já está no ar há sete anos.

Mas essa organização transcende o conceito de cada coisa em seu lugar: a vida se torna mais fluída e, em alguns casos, traumas também são deixados para trás. Organizar é reduzir estresses, é facilitar a vida no dia a dia, é recomeçar.

Uma das apresentadoras mais assistidas do canal do Grupo Globo, Micaela estará na Rede Gazeta nesta terça-feira (16) para ministrar a palestra Dicas e Truques no ciclo Encontros do Saber.

Você é atriz e também uma consultora. Da onde surgiu esse talento pela organização?

Fiz balé clássico na Alemanha, dancei profissionalmente dos 13 aos 20 e poucos anos. Depois voltei para o Brasil. Na faculdade de artes cênicas fiz uma grande amiga (Camila Pitanga), minha comadre, ela descobriu em mim um talento que eu não sabia que era um diferencial. Durante a faculdade ficamos muito próximas, e em um determinado momento ela já trabalhava muito e me pediu uma ajuda para organizar a casa dela porque a enteada moraria com ela. Falei que poderia tentar, mas que nunca havia feito isso para ninguém. Ela disse: Mas isso é fácil para quem tem uma necessaire como a sua, que sai até vestido de baile.... Fiz para ela na amizade.

Minha formação é toda na área das artes. Balé clássico, artes cênicas e depois fiz pós-graduação em arteterapia, porque queria usar isso tudo de forma terapêutica. Ser bailarina me deu disciplina, noção de espaço, respeito à hierarquia. Ser atriz me deu capacidade de improvisar, enquanto a arteterapia me deu uma visão mais terapêutica. Depois do trabalho, a Camila falou para eu usar isso pra minha vida e eu perguntei quem precisaria disso. Daí ela respondeu: Quem não souber fazer e puder pagar.

De que forma o programa nasceu?

que parecia ser algo tão natural acabou virando minha missão de vida. Trabalhei com organização residencial por indicação, sem cartão de visita e fui construindo meu caminho. Mas quando entendi que era minha missão, eu me organizei para fazer isso da melhor maneira possível. Quando o Santa Ajuda surgiu, trabalhava há oito anos com isso. Então o Santa Ajuda juntou os melhores dos mundos: comunicação, público, câmera e a organização. No dia 7 de julho, completamos sete anos no ar. Além de apresentar, eu também sou produtora do conteúdo.

Como a organização influencia na vida das pessoas?

Organização não tem a ver com gênero, classe social, tem a ver com cultura, com você experimentar os benefícios de uma vida organizada. A gente é educado a ter hábitos de higiene pessoal, como cortar unha, tomar banho, escovar dentes. É um treinamento que nossos pais empregam, insistem até que se interiorize. Temos hábitos de alimentação: café, almoço e janta. A gente não é educado para ter hábitos de educação, eles são construtivos: tirar do lugar e colocar de voltam, fazer uma tarefa completa, pegou emprestado, devolve, encontrar o lugar certo para cada coisa. A organização tem que facilitar nossa vida.

Ninguém tem que ser extremamente organizado. Se você perde 10 minutos do dia procurando um documento, uma chave, você sai atrasado, suado, estressado. Se você se planeja na noite anterior a bolsa, o café na cafeteira, roupa arrumada, você tem a manhã seguinte planejada. Arrumar a cama, por exemplo, é um ato simbólico: você encerra a sua noite começa o seu dia e também está preparando a sua noite seguinte. Organização é planejamento, prever ações, adiantar o processo. São pequenas coisas que facilitam o nosso dia a dia e são hábitos de organização que algumas pessoas às vezes nem reparam que têm. Só não pode ficar neurótico.

Micaela Góes tem o programa Santa Ajuda há sete anos Crédito: Divulgação

O contato com o público nas palestras, redes sociais te ajuda a querer se aprimorar no assunto, se especializar cada vez mais?

Fico com meu radar ligado o tempo todo. Restaurante, casa de alguém, hotel, museu, tudo para mim é inspiração. Pesquiso muito, procuro referências, troco informações com outros profissionais. Hoje tenho a Casa Convida, uma escola de organização que no Rio, que é um centro de estudos. Não é só organizar coisas, mas organizar vidas. Vai muito além de achar o lugar certo de cada coisa. Você interfere no ritmo, pulsação, energia da casa. No batimento cardíaco da casa. Vejo a organização de maneira pessoal, sob medida, cada casa pede soluções diferentes. O maior inimigo da organização é a acumulação: seja ela de roupa, papel, maquiagem, tarefas, louça.

Você faz experimentos em casa? Do tipo: será que esse produto aqui pode ser bom para tirar uma mancha? Será que esse produto pode ter uma outra finalidade?

Nessa cultura passada oralmente a gente vai experimentando. Pesquiso, testo, vejo se dá certo. O meu talento maior é a reformulação de espaços. Mas todas essas dicas com vinagre, bicarbonato, soluções simples também facilitam nossos hábitos de organização.

Tem algum episódio marcante?

Os episódios que trazem a possibilidade de um recomeço. Quando a pessoa por depressão, perda, tristeza, desânimo, desemprego, sofre uma ruptura e se abandona. Nada mais importa e a pessoa não consegue sozinha se tirar de uma situação crítica. A gente chega e dá a mão para aquela pessoa, que está numa margem desorganizada, a passar para o outro lado, para a margem de uma vida fluida. No programa, o profissional de organização é quem vai fazer a travessia: vai remar, nadar um pedaço, ligar o motor e vai encontrando as soluções para essa travessia. Em um programa, três irmãos perderam a mãe subitamente e eles não sabiam como começar. O programa refez a sala, que era um lugar da celebração e aquilo deu um impulso para eles recomeçarem. Em outro episódio, uma mãe bem jovem perdeu um filho especial, com paralisia cerebral. Ela não conseguia se relacionar com o quarto do menino e transformamos aquele espaço em um local para que ela retomasse o trabalho.

E como a organização atua nesses casos?

Quando você organiza o espaço externo, você organiza aos poucos o espaço interno. A tristeza escoa e a alegria entra. É energia, pulsação. Você reestrutura o ambiente e reduz ruídos desnecessários, é um trabalho terapêutico.

Micaela Góes estará em Vitória na terça-feira Crédito: Divulgação

Quais as principais demandas do público? Seja nos atendimentos residenciais ou no programa.

Na organização residencial, as principais acumulações são nos closets, armários. É aquilo: tem tanta coisa, mas quando precisa não tem nada. Nos cursos de organização as alunas querem saber como dobrar, guardar, encontrar espaço. No programa a gente varia de forma intencional. Cada temporada tem um pouquinho de cada coisa. Busco esclarecer as dúvidas de um público mais diversificado e cômodos diferentes.

Como surgiu a ideia do livro Santa Ajuda?

A ideia era ter uma peça concreta. Esse ano completo 15 anos no caminho da organização. Fui percebendo que era o momento de refletir, porque percorri um caminho. O livro se propõe a ser um guia de consulta. Ele é dividido em cômodos, não precisa ler de forma corrida, ou seja, você consulta em qualquer momento. É organizado por cores, cada cômodo é uma cor. E são dicas por tópicos, eu queria um livro de consulta. Deixa na sala, na estante da cozinha para facilitar a vida, para estar sempre em contato, voltar nele. A ideia é essa. O livro não envelhece.

Qual seria a dica do momento para o leitor?

O que se tem falado na atualidade que veio muito com o fenômeno da Maria Kondo, a japonesa que escreveu sobre a mágica da organização, é o conceito do minimalismo. Então uma dica geral tanto para você se organizar quanto para ter mais tempo é o consumo e descarte consciente. Quanto mais coisas a gente tem, mais a gente tem que se dedicar a elas. O caminho é a simplicidade. Claro, não precisa ter apenas um sapato e uma calça jeans. Quanto mais você tem, mais espaço você vai ter que ter, e mais tempo para lavar, passar, cuidar.

A acumulação é o maior inimigo da organização, seja ela de coisas, tarefas, comidas, livros... Mais qualidade e menos quantidade. O que a gente quer é uma vida simples. Ter tempo para aproveitar as coisas que a gente considera importantes. Quando você tem uma vida organizada, um cotidiano fluido, que você não desperdiça tempo e energia com coisas desnecessárias, te sobra tempo para viver o que é gostos.

Você ainda tem um objetivo, uma meta?

Minha missão com o Santa Ajuda é tornar a profissão conhecida, então tenho como objetivo tornar regulamentada a profissão de personal organizer, oferecer essa profissão como opção. A gente entra na intimidade das pessoas, então me preocupo com a formação dessa profissão.

Ainda há um tabu com a profissão?