Mercado Central encanta turistas com produtos cheios de cores e sabores

O Central Flacq é um dos principais mercados Crédito: Guilherme Sillva

A pluralidade religiosa colore, literalmente, as ruas do país. Os telhados das casas são pintados de tons variados. As cores também são encontradas aos montes no mercado local Central Flacq, um dos principais da Costa Leste.

Escolha uma roupa confortável, tênis ou chinelo e se prepare para o calor. A sensação é de você estar num típico mercado indiano. Mas não desista, a experiência vale a pena. Sáris, acessórios, artigos religiosos, frutas, legumes e temperos fazem a cabeça de moradores e turistas que frequentam o local. São muitas lojas com artigos americanizados, é verdade, mas concentre-se nas barracas de produtos locais e poderá ter boas surpresas nas compras.

Sáris são procurados por turistas e moradoras Crédito: Guilherme Sillva

A principal dica do passeio é ir com um guia local - nossa companhia foi Wendy, uma jovem que trabalha no hotel. Além de nos levar nas barracas certas, ela ainda ajudou a pechinchar no preço. Os comerciantes só aceitam dinheiro local, a rupia mauricianas. Deixe para comprar os famosos souvenirs - como imãs e réplicas do Dodô, espécie extinta de ave da região - na Caverne Alibaba, que fica a 15 minutos de carro do Central Flacq.