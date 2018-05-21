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Casamento Real

Meghan Markle usou anel de princesa Diana em recepção privada

Na década de 90, a mãe de Harry e Willian foi fotografada duas vezes com a peça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 16:55

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 16:55

Meghan usou acessório de princesa Diana Crédito: (Foto: Reprodução/ Instagram)
Quando Meghan Markle e príncipe Harry saíram do castelo de Windsor para recepção privada no Frogmore House, tudo chamou atenção: o outro vestido dela, o smoking dele, o carro conversível e, principalmente, o anel que a duquesa de Sussex usava. O acessório pertencia à princesa Diana, mãe do noivo.
Um porta-voz do Palácio de Kensington confirmou ao site BuzzFeed que Meghan estava usando o anel de esmeralda aquamarine de Diana. Na década de 1990, a mãe de Harry e William foi fotografada diversas vezes usando a peça.
Em 1996, Diana usou o anel junto com um bracelete em jantar do Instituto de Pesquisa Cardíaca Victor Chang, na Austrália. No ano seguinte, ela esteve em outro evento com o anel.
Outra forma que o casal encontrou de homenagear a mãe de Harry foi no buquê. Algumas das flores foram colhidas pelo próprio duque de Sussex e, entre elas, estavam algumas não-me-esqueças, que eram as favoritas da princesa Diana.

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