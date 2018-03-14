Meghan Markle usará vestido da Ralph & Russo em seu casamento real

Príncipe Harry e Meghan Markle se casam em maio deste ano Crédito: Alexi Lubomirski/Kesington Palace

Falta pouco mais de dois meses para o chamado "casamento do ano": a união do Príncipe Harry com a atriz Meghan Markle, que está marcada para o dia 19 de maio. Embora o casal esteja sendo discreto quanto aos detalhes da cerimônia, a "Vogue Paris" divulgou que a noiva usará vestido da Ralph & Russo no grande dia - mesma marca que criou o vestido que ela usou nas fotos de noivado.

A marca, comandada pela dupla Tamara Ralph e Michael Russo, foi a primeira britânica, em 100 anos, a ser aceita na Câmara Sindical da Alta-Costura ("Chambre Syndicale de la Haute Couture"), e hoje desfila suas coleções, tanto de couture quanto prêt-à-porter, em Paris. Entre suas clientes famosas, além de Meghan, estão Beyoncé, Angelina Jolie e Celine Dion.