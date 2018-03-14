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Casamento real

Meghan Markle usará vestido da Ralph & Russo em seu casamento real

A atriz que casará com o príncipe Harry é fã da marca britânica que cultiva clientes famosas como Angelina Jolie, Celine Dion e Beyoncé

Publicado em 14 de Março de 2018 às 16:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 16:24
Príncipe Harry e Meghan Markle se casam em maio deste ano Crédito: Alexi Lubomirski/Kesington Palace
Falta pouco mais de dois meses para o chamado "casamento do ano": a união do Príncipe Harry com a atriz Meghan Markle, que está marcada para o dia 19 de maio. Embora o casal esteja sendo discreto quanto aos detalhes da cerimônia, a "Vogue Paris" divulgou que a noiva usará vestido da Ralph & Russo no grande dia - mesma marca que criou o vestido que ela usou nas fotos de noivado.
A marca, comandada pela dupla Tamara Ralph e Michael Russo, foi a primeira britânica, em 100 anos, a ser aceita na Câmara Sindical da Alta-Costura ("Chambre Syndicale de la Haute Couture"), e hoje desfila suas coleções, tanto de couture quanto prêt-à-porter, em Paris. Entre suas clientes famosas, além de Meghan, estão Beyoncé, Angelina Jolie e Celine Dion.
Ao escolher a grife, a norte-americana continua com uma tradição das noivas da realeza britânica de usar peças criadas por estilistas do Reino Unido em seus casamentos. Kate Middleton, por exemplo, usou vestido assinado por Sarah Burton, designer da grife Alexander McQueen, e Lady Di escolheu longo do casal David e Elizabeth Emanuel.

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