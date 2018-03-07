Médicos aconselham que aulas devem começar às 8h30

Juliana com os filhos, Vitor e Renan: sem drama na hora da escola. "Eles têm horário para ir dormir", diz ela Crédito: Carlos Alberto da Silva | GZ

Se seu filho só pensa em dormir e dá um trabalhão para se levantar da cama de manhã, saiba que ele tem um apoio de peso. Especialistas afirmam: os adolescentes precisam de mais horas de sono. Os médicos levam isso tão a sério que a Associação Brasileira do Sono começou, este mês, uma campanha propondo que as escolas mudem o horário de entrada no turno matutino para 8h30.

Para a entidade, os horários escolares da maioria das escolas brasileiras são inadequados e causam uma restrição de sono nos estudantes com consequências negativas para a regulação emocional e o desempenho acadêmico deles.

Fora do Brasil, as escolas já acordaram para isso. Aqui, isso ainda não acontece, embora estudos nacionais e internacionais já tenham apontado que a mudança no horário influencia positivamente os adolescentes, destaca a pneumologista, especialista em Medicina do Sono e presidente regional da Associação, Simone Prezotti.

FISIOLÓGICO

Ela explica que a sonolência nos estudantes nessa faixa etária é normal. Na puberdade, as pessoas são mais vespertinas. Têm facilidade para dormir mais tarde e acordar mais tarde. É algo fisiológico, natural dessa fase de desenvolvimento., diz.

O problema é que eles precisam encarar a aula logo cedo. É normal que sintam mais sonolência ao longo do dia, que tenham uma redução na atenção e na fixação da aprendizagem. Por isso, o ideal seria que começassem a estudar um pouco mais tarde, defende a médica.

As escolas, claro, já observaram isso faz tempo. Os adolescentes ficam mais sonolentos pela manhã. A gente percebe isso desde sempre. E nos últimos anos, tem outro fator complicador para o sono dos estudantes: a tecnologia, com a febre dos games, dos tablets e celulares, pontua a diretora da escola Ilha Novo Mundo e psicanalista Cecília Oliveira.

Certas medidas já adotadas nas escolas ajudam a minimizar esse efeito. Por exemplo, nas primeiras disciplinas do dia, evitamos assuntos muito complexos ou com matéria nova, cita Cecília.

HÁBITO

A orientação dos médicos é que, em casa, os pais ajudem os filhos a terem o hábito de ir dormir mais cedo. Não adianta forçar um menino que dorme por volta de meia-noite e ir dormir às 20h. É preciso ir progressivamente trazendo esse horário para mais cedo. O ideal é que ele tenha de 8 a 10 horas de sono à noite, destaca Simone.

Antes que ele vá para a cama, nada de televisão, celular e tablet. Uma receita que funciona bem na casa da professora universitária Juliana Ferrari de Oliveira, 42 anos. Tanto que ela não concorda muito com mudança de horário de aula.

Ela fala isso porque não tem dificuldades para fazer os filhos, Renan, de 13 anos, e Vitor, de 11, irem para a escola de manhã. Eles têm horário para dormir à noite, que é por volta de 21h. O mais velho começou a estudar de manhã este ano e não está tendo problemas para acordar. Ele até anda com mais sono à tarde, mas acho que é porque pratica muito esporte e fica cansado, comenta.

AJUDE O SONO DO SEU FILHO

NA HORA DE IR DORMIR

Horário

Ajude seu filho adolescente a ir dormir mais cedo. Mas faça isso aos poucos, sem forçar. Ele vai perceber que vai acordar melhor pela manhã, mais disposto, e vai render melhor nos estudos.

Sem eletrônicos

O ideal é que o adolescente pare de mexer com aparelhos eletrônicos, como TV, tablet e celular, pelo menos duas horas antes de ir para a cama.

Ambiente certo

Prepare o ambiente. Vá apagando as luzes da casa para induzir o sono do seu filho. Deixe o quarto mais escuro, com temperatura agradável. O conforto é importante.

NA HORA DE ACORDAR

O que ajuda

Pela manhã, para ajudar no despertar do seu filho, abra as cortinas do quarto dele, deixe a luz entrar. Ofereça um café da manhã. Não precisa ser café propriamente. Um copo de achocolatado com leite já oferece cafeína em dose suficiente para acordar.

ATENÇÃO AOS SINAIS

Doenças

Se mesmo dormindo de 8h a 10h por noite seu filho fica sonolento ao longo do dia, o problema pode estar na qualidade do sono dele. Crianças e adolescentes também podem ter doenças do sono. Leve-o a um especialista para investigar as causas.