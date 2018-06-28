Médico dá dicas para ciclistas evitarem lesões

Fabício Buzzato tira dúvidas de quem pretende iniciar no esporte. Crédito: Divulgação

O ciclismo não é um esporte simples como pode parecer. Por conta disso, conversamos com o médico do Esporte e Fisiatra Fabício Buzzato pra tirar todas as dúvidas de quem pretende iniciar no esporte.

Para andar de bike, é necessário fazer aquecimento?

Como todo exercício físico o ideal é um aquecimento antes de impor o ritmo mais forte dos movimentos. Na bike você consegue isso pedalando no início mais devagar e vai aumentando gradativamente.

Quais lesões que podem ser provocadas? Como evitá-las?

As mais comuns são as quedas e dores na lombar, no joelho, no períneo, nas mãos e nos ombros. Cada uma dessas terá uma prevenção específica. Para quedas, o uso de equipamentos de proteção, cuidados no trânsito... E para as dores, o posicionamento e ajustes adequados na bike, controle da intensidade e do volume dos treinos, trabalho de fortalecimento muscular e selim adequado.

Qual postura é a melhor para andar de bike?

O primeiro passo para uma boa postura é ajustar a sua bicicleta de acordo com o seu corpo. É importante que você tenha sempre a orientação de um profissional para escolha e ajuste adequado da sua bike, existindo hoje avaliação especifica para isso, o chamado Bike Fit, mas caso não tenha, vou dar algumas dicas a seguir:

Altura do selim

Primeiramente, comece ajustando a altura do banco da sua bicicleta. O grande erro que muitas pessoas comentem é deixar o selim na altura que se consiga colocar o pé nos chão, mesmo sentado. Essa altura está errada, e forçará demais os seus joelhos. Para ajustar corretamente o selim, fique em pé ao lado da sua bicicleta e deixe o banco na altura do seu quadril. Essa é a altura ideal para não forçar os seus joelhos e melhorar a sua postura.

Ajuste do selim

Não é só a altura do selim que você deve regular. Você deve prestar atenção também na sua inclinação, que não deve ser nem para trás, nem para frente. O selim deve estar totalmente na horizontal, ou seja, sem inclinação.

Posicionamento dos joelhos

Quando for pedalar, preste atenção nos seus joelhos. Eles não devem, em hipótese alguma, estar abertos, pois isso irá forçá-los ainda mais. Verifique sempre se o seu quadril e os seus joelhos estão alinhados com a bicicleta, pois essa é a posição ideal.

Posição da pisada

Outro ponto muito importante ao qual você deve se atentar é em relação à sua pisada. A área do pé que você deverá utilizar para impulsionar o pedal se chama bola do pé, que é justamente a região logo abaixo do dedão. Isso significa que de forma alguma você deverá pedalar usando a ponta dos pés, o meio dos pés e muito menos o calcanhar. Qualquer uma dessas partes vai gerar um grande desconforto, pois o pé mal posicionado força os tendões e causa um cansaço e um esgotamento muito maior.

A postura correta para pedalar

Você deve manter a sua coluna reta, sem deixar o peito mais para a frente do que o restante do corpo. É claro que para conseguir segurar os guidões, você terá que manter uma leve inclinação. Mas isso não impede que você mantenha as costas sempre eretas, com a cabeça sempre olhando para a frente. As suas pernas não devem, ao final do pedal, estar completamente estendidas. É preciso ter uma leve flexão, de aproximadamente 15º, da coxa com a perna. Assim também deve ser com os braços, que não podem ser estendidos por completo, o que causa sobrecargas desnecessárias. É importante que eles estejam semiflexionados. E, por fim, as suas mãos devem estar sempre em apoiadas no guidão, bem próximas ao freio.

Existe algum assento adequado para a bicicleta?

O selim vai variar do seu perfil para uso da bike  passeio, lazer , competições de rua, mountain bike, etc... Mas o corpo se adaptará ao fato de estar sentado em um selim. Ou seja: se você for um ciclista iniciante, dificilmente não sentirá incomodo em pedaladas prolongadas (mais de 1 hora e meia), mas isso melhora com o tempo, a solução para isso é um uso progressivo. Mas para cada modalidade há um selim específico.

Qual o melhor tipo de bicicleta para quem tem o objetivo de competir?