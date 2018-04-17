Mayka Schneider abre seu baú para a Revista.Ag

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Mayka Schneider é sinônimo de alegria. Sempre com sorriso no rosto, ela, que é uma das principais empresárias da área de entretenimento, não para. Há seis meses inaugurou o Vitrine Music Bar, na Praia da Costa, agitando as noites de Vila Velha. É um bar de música ao vivo, todos os dias com banda. O trabalho é duro; as demandas, bem diferentes das que temos na produtora. Uma rotina nova, mas estamos muito satisfeitos, conta.

Filha de uma designer de interiores e de um empresário, Mayka cresceu na Praia do Canto e sempre gostou de festas. Na época da escola, lembro-me de uma que marcou muito, aos 11 anos. Era uma festa americana em Fradinhos, eu usava um vestido branco de veludo molhado incrível com mangas bufantes, e na luz negra só aparecia eu. Foi o máximo! Eu sempre me envolvia com a trilha sonora. Música sempre esteve presente na sua vida, tanto que acabou trabalhando nessa área. Sou da geração do axé, e sua explosão foi na minha adolescência. No primeiro Vital, em 1994, lembro do meu coração disparar e ver as pessoas sendo felizes, diz.

Durante anos ela esteve à frente do bloco Pica Pau, ao lado do marido Cícero Ribeiro. E, com isso, teve a possibilidade de se tornar próxima de Ivete Sangalo. Ela é uma unanimidade, paixão nacional. A gente trabalha com a maior artista do Brasil há 23 anos, o que para nós é motivo de honra. Quando ela vem, faço questão de pegá-la no aeroporto, e as conversas são as mais diversas. Fomos mães na mesma época, e isso nos aproximou ainda mais, é papo de comadre mesmo, conta Mayka que é mãe de Davi e nas redes sociais costuma chamar a artista de patroa. Não dá pra chamar Ivete de sócia né? Chega a ser surreal. Então é patroa mesmo, conta com sorriso no rosto, sua marca registrada.

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Lembrança boa

Minha primeira joia, que guardo com muito carinho até hoje. Ganhei quando tinha 12 anos.

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Herança

O anel de 15 anos, que é uma joia da família Schneider. Era da minha bisavó, Guilhermina Feigl, que foi passado pra minha avó, pra minha mãe e então pra mim, no meu aniversário.

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Presente inesquecível

O primeiro presente que meu marido, Cícero, me deu. Depois do primeiro beijo, ele viajou no outro dia para Ilhéus e trouxe esta lembrança de lá. Este presente é inesquecível!

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Não dou, não vendo e não troco

O presente que Ivete deu pro meu filho, Davi, quando ele nasceu. Ela veio para um show e fez questão de conhecê-lo e nos presentar com o Agnus Dei, o cordeiro de Deus. Quando ele usa, fico monitorando. É um presente muito especial para nós.

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Guardo com carinho

A primeira roupa do meu filho, Davi. Representa um momento muito especial na minha vida.

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Uso em ocasiões especiais