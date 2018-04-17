Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abrindo Baú

Mayka Schneider abre seu baú para a Revista.Ag

A empresária contou um pouco sobre sua carreira e exibiu seus objetos preferidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 19:38

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 19:38

mayka_schneider.jpg Crédito:
Mayka Schneider é sinônimo de alegria. Sempre com sorriso no rosto, ela, que é uma das principais empresárias da área de entretenimento, não para. Há seis meses inaugurou o Vitrine Music Bar, na Praia da Costa, agitando as noites de Vila Velha. É um bar de música ao vivo, todos os dias com banda. O trabalho é duro; as demandas, bem diferentes das que temos na produtora. Uma rotina nova, mas estamos muito satisfeitos, conta.
Filha de uma designer de interiores e de um empresário, Mayka cresceu na Praia do Canto e sempre gostou de festas. Na época da escola, lembro-me de uma que marcou muito, aos 11 anos. Era uma festa americana em Fradinhos, eu usava um vestido branco de veludo molhado incrível com mangas bufantes, e na luz negra só aparecia eu. Foi o máximo! Eu sempre me envolvia com a trilha sonora. Música sempre esteve presente na sua vida, tanto que acabou trabalhando nessa área. Sou da geração do axé, e sua explosão foi na minha adolescência. No primeiro Vital, em 1994, lembro do meu coração disparar e ver as pessoas sendo felizes, diz.
Durante anos ela esteve à frente do bloco Pica Pau, ao lado do marido Cícero Ribeiro. E, com isso, teve a possibilidade de se tornar próxima de Ivete Sangalo. Ela é uma unanimidade, paixão nacional. A gente trabalha com a maior artista do Brasil há 23 anos, o que para nós é motivo de honra. Quando ela vem, faço questão de pegá-la no aeroporto, e as conversas são as mais diversas. Fomos mães na mesma época, e isso nos aproximou ainda mais, é papo de comadre mesmo, conta Mayka que é mãe de Davi e nas redes sociais costuma chamar a artista de patroa. Não dá pra chamar Ivete de sócia né? Chega a ser surreal. Então é patroa mesmo, conta com sorriso no rosto, sua marca registrada.
lembrana_a_abrindo_o_baa_.jpg Crédito:
Lembrança boa
Minha primeira joia, que guardo com muito carinho até hoje. Ganhei quando tinha 12 anos.
anel_abrindo_o_baa_.jpg Crédito:
Herança
O anel de 15 anos, que é uma joia da família Schneider. Era da minha bisavó, Guilhermina Feigl, que foi passado pra minha avó, pra minha mãe e então pra mim, no meu aniversário.
colar3_abrindo_o_baa_.jpg Crédito:
Presente inesquecível
O primeiro presente que meu marido, Cícero, me deu. Depois do primeiro beijo, ele viajou no outro dia para Ilhéus e trouxe esta lembrança de lá. Este presente é inesquecível!
colar2_abrindo_o_baa_.jpg Crédito:
Não dou, não vendo e não troco
O presente que Ivete deu pro meu filho, Davi, quando ele nasceu. Ela veio para um show e fez questão de conhecê-lo e nos presentar com o Agnus Dei, o cordeiro de Deus. Quando ele usa, fico monitorando. É um presente muito especial para nós.
roupinhas_bau.jpg Crédito:
Guardo com carinho
A primeira roupa do meu filho, Davi. Representa um momento muito especial na minha vida.
colar_abrindo_o_baa_.jpg Crédito:
Uso em ocasiões especiais
A primeira joia que Cícero me deu, em um aniversário surpresa que ele preparou pra mim com as minhas amigas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso
Feira livre
Feira orgânica da Praia da Costa muda de endereço a partir deste sábado (18)
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o papa Leão XIV
Lula presta solidariedade ao papa Leão XIV após críticas de Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados