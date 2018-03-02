Marina Ruy Barbosa estampa capa da Vogue e sem usar maquiagem

Mariana usou apenas filtro solar e lip balm incolor para as fotos Crédito: Reprodução/ Instagram

Marina Ruy Barbosa é capa da revista Vogue do mês de março, e não usou maquiagem para as fotos. A publicação brasileira surpreendeu seus leitores, pois raramente escolhe atrizes para estrelarem suas capas. A atriz declarou sua felicidade em post no instagram, "A revista tem pouquíssimas capas com atrizes na história (Sharon Stone foi uma das últimas a ganhar uma capa sozinha!) "Atualmente é uma escolha rara", escreveu Silvia na carta da editora. "Muito feliz de fazer parte desse momento", comemorou ela.

A escolha trouxe Marina de um jeito diferente do que estamos habituados, porém como ela é, de forma natural, sem maquiagem e com muitas sardas no rosto. Na matéria sobre a capa, publicada no site da revista, o fotógrafo Zee Nunes, responsável pelo ensaio, pediu para a celebridade lavar o rosto e tirar qualquer produto que passou ao longo do dia.

A atriz ficou conhecida aos 9 anos quando estreou na novela Belíssima, da globo. Ela cresceu em frente às câmeras e atualmente, além de atuar, também é considerada uma influencer no meio digital, com 23 milhões de seguidores só no Instagram. Fã de moda, ela já desfilou para a Dolce & Gabbana em Milão e, nesta temporada, assina uma coleção para a marca Colcci.