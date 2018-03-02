Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Celebridades

Marina Ruy Barbosa estampa capa da Vogue e sem usar maquiagem

A publicação brasileira também surpreendeu ao escolher uma atriz, e não uma modelo, para uma de suas capas do ano

Publicado em 02 de Março de 2018 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 19:29
Mariana usou apenas filtro solar e lip balm incolor para as fotos Crédito: Reprodução/ Instagram
Marina Ruy Barbosa é capa da revista Vogue do mês de março, e não usou maquiagem para as fotos. A publicação brasileira surpreendeu seus leitores, pois raramente escolhe atrizes para estrelarem suas capas. A atriz declarou sua felicidade em post no instagram, "A revista tem pouquíssimas capas com atrizes na história (Sharon Stone foi uma das últimas a ganhar uma capa sozinha!) "Atualmente é uma escolha rara", escreveu Silvia na carta da editora. "Muito feliz de fazer parte desse momento", comemorou ela.
A escolha trouxe Marina de um jeito diferente do que estamos habituados, porém como ela é, de forma natural, sem maquiagem e com muitas sardas no rosto. Na matéria sobre a capa, publicada no site da revista, o fotógrafo Zee Nunes, responsável pelo ensaio, pediu para a celebridade lavar o rosto e tirar qualquer produto que passou ao longo do dia. 
A atriz ficou conhecida aos 9 anos quando estreou na novela Belíssima, da globo. Ela cresceu em frente às câmeras e atualmente, além de atuar, também é considerada uma influencer no meio digital, com  23 milhões de seguidores só no Instagram. Fã de moda, ela já desfilou para a Dolce & Gabbana em Milão e, nesta temporada, assina uma coleção para a marca Colcci. 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a Terra mudou em 58 anos: o que revelam as fotos icônicas das missões Apollo 8 e Artemis 2
Trégua no Irã: Trump volta a dizer que não pretende prorrogar cessar-fogo
Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados