Marina Chebabe abre seu baú para a Revista.Ag

Aos 28 anos, Marina Chebabe Andrade tem feito sucesso na cidade com suas joias. Filha de um arquiteto e de uma empresária, as suas primeiras lembranças de joias são as de família. Era comum receber pessoas em casa que vendiam joias e sempre ficava encantada com tudo. Mais tarde, fui criando amor por joias antigas, pela história que carregam e pela singularidade de cada peça. Sempre que viajo procuro feirinhas de antiguidade para comprar peças vintage e carregar comigo algo original, conta. Após advogar por alguns anos, sendo inclusive assessora de magistrado, em 2016 ela decidiu mudar o rumo e cursar Design de Joias. Fiz minhas primeiras peças. Depois fui para o Rio, em 2017, estudar ourivesaria. Durante este tempo fiz alguns projetos com atendimentos pessoais e este ano lancei minha marca, a Verso. Com a marca, Marina busca criar peças com formas orgânicas, que retratem a natureza de alguma maneira. Ela utiliza muitas pedras preciosas com lapidações mais simples que valorizam a gema sem muita alteração do seu estado natural, o que torna cada pedra única. Por isso, não temos nenhuma joia igual a outra, todas as nossas criações são exclusivas e vão desde anéis e brincos a colares e pulseiras, conta a menina que adora viajar, estar próxima à natureza, e ir à praia para surfar.