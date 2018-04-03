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Abrindo Baú

Marina Chebabe abre seu baú para a Revista.Ag

A designer de jóias contou um pouco sobre sua carreira e mostrou alguns de seus objetos preferidos

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 16:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 16:16
marina_chebabe.jpg Crédito:
Aos 28 anos, Marina Chebabe Andrade tem feito sucesso na cidade com suas joias. Filha de um arquiteto e de uma empresária, as suas primeiras lembranças de joias são as de família. Era comum receber pessoas em casa que vendiam joias e sempre ficava encantada com tudo. Mais tarde, fui criando amor por joias antigas, pela história que carregam e pela singularidade de cada peça. Sempre que viajo procuro feirinhas de antiguidade para comprar peças vintage e carregar comigo algo original, conta. Após advogar por alguns anos, sendo inclusive assessora de magistrado, em 2016 ela decidiu mudar o rumo e cursar Design de Joias. Fiz minhas primeiras peças. Depois fui para o Rio, em 2017, estudar ourivesaria. Durante este tempo fiz alguns projetos com atendimentos pessoais e este ano lancei minha marca, a Verso. Com a marca, Marina busca criar peças com formas orgânicas, que retratem a natureza de alguma maneira. Ela utiliza muitas pedras preciosas com lapidações mais simples que valorizam a gema sem muita alteração do seu estado natural, o que torna cada pedra única. Por isso, não temos nenhuma joia igual a outra, todas as nossas criações são exclusivas e vão desde anéis e brincos a colares e pulseiras, conta a menina que adora viajar, estar próxima à natureza, e ir à praia para surfar.
ja_ias.jpg Crédito:
 
Não dou, não vendo e não troco
Os braceletes que são dos anos 40. Comprei em 2012, numa loja de antiguidades em Nova York; para mim, são verdadeiras preciosidades.
brincos.jpg Crédito:
 
Guardo com carinho
Os brincos e anéis, que foram as primeiras joias que fiz, com opalas canteiras, opalas de fogo e turmalinas. Desde então já tinha o desejo de trabalhar com formas desiguais.
quadro_em_a_rabe.jpg Crédito:
Presente inesquecível
Ganhei este quadro com meu nome em árabe de um senhor em Granada, na Espanha. Ele contou um pouco sobre a origem da minha família; foi uma experiência muito interessante.
ca_mera_digital.jpg Crédito:
Hobby
Ganhei do meu irmão esta máquina. Nunca fiz nenhum curso de fotografia, mas sou apaixonada por fotos e sempre que posso me arrisco nos cliques.
la_pis_de_colorir.jpg Crédito:
Lembranças  de infância 
 
Eram meu presente favorito quando criança e alguns deles guardo desde então. Curto  desenhar e uso os lápis para fazer meus projetos de joias. Agora
comecei a me arriscar na aquarela também.
 

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