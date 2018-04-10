Maria Luíza Furtado abre seu baú para a Revista.Ag

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Foi lendo as revistas de moda compradas pela mãe, ainda criança, que Maria Luiza Furtado Domingues se apaixonou pelo universo da moda. Agora, aos 27 anos, ela se prepara para conquistar Portugal. No ano passado tive a oportunidade de participar da MODtíssimo, uma das maiores feiras da indústria têxtil da Europa. Agora vou abrir minha primeira loja no país em abril, conta.

Ela, que fez faculdade de Recursos Humanos, cresceu vendo a mãe no dia a dia de sua loja de confecções próprias, em Alfredo Chaves. Observava os detalhes nas peças que estavam nas revistas e sugeria aplicação de detalhes nas confecções que minha mãe produzia.

Em 2015 ela criou a Maldivas, marca de beachwear. Os produtos de moda praia sempre foram os mais procurados na loja de confecções de minha mãe, inclusive a moda praia acabou sendo a mais relevante dentre todas as outras confeccionadas e comercializadas por ela. E foi justamente isso que despertou meu grande interesse por esse universo. Além da loja na Europa, este ano Maria Luiza também vai desenvolver uma coleção com sungas, bermudas e t-shirts para os homens.

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Não saio de casa sem

O meu pingente. Ele representa um sonho realizado: a criação da minha marca.

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Meu cheiro

Este perfume marcou um momento muito especial da minha vida com a pessoa que eu amo.

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Não dou, não vendo e não troco





O primeiro cartão que recebi com a declaração de carinho do meu noivo.

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Guardo com carinho





A pulseira Malibu. É de uma viagem recheada de momentos bons. Guardo esta recordação com muito carinho.

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Lembrança de viagem